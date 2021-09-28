أسعد الله صباحكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بالرغم من كرهي للمقدمات ، وارتباكي الشديد أثناء إلقائها ، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .

أنا بالطبع أنثى ، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق.

أنثى الكتابة والقلم .

ذات صباح من الصباحات