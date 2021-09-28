أسعد الله صباحكم

هدية من الله

هدية من الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 سبتمبر 2021
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
عنابة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالرغم من كرهي للمقدمات ، وارتباكي الشديد أثناء إلقائها ، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .
أنا بالطبع أنثى ، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق.
أنثى الكتابة والقلم .
ذات صباح من الصباحات
 
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