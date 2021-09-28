أسعد الله صباحكم

هدية من الله
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- عنابة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالرغم من كرهي للمقدمات ، وارتباكي الشديد أثناء إلقائها ، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .
أنا بالطبع أنثى ، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق.
أنثى الكتابة والقلم .
ذات صباح من الصباحات
بالرغم من كرهي للمقدمات ، وارتباكي الشديد أثناء إلقائها ، إلا أنه من غير اللائق ألا أقدم نفسي لأعضاء هذا المنتدى الرائع ، و المنتسبين لهذا المجتمع الراقي .
أنا بالطبع أنثى ، أنثى الروايات ، الكتب و الأوراق.
أنثى الكتابة والقلم .
ذات صباح من الصباحات