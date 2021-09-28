السلام عليكم لقد ترددت كثيرا قبل طرح الموضوع لذلك وبإختصار

احببت احد الأشخاص وأدعو الله ان يجعله من نصيبي ان كان فيه خير لي للعلم لاتوجد اي علاقة بيننا أرجو منكم ان تدعو لي بأن يرزقني الله به فضلا وكرما من حضراتكم لعلكم أقرب من الله مني تذكروني في صلاتكم وبين أدعية يومكم وبارك الله في كل فرد فيكم