مشكلتي أرجو دعائكم

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
719
النقاط
51
السلام عليكم لقد ترددت كثيرا قبل طرح الموضوع لذلك وبإختصار
احببت احد الأشخاص وأدعو الله ان يجعله من نصيبي ان كان فيه خير لي للعلم لاتوجد اي علاقة بيننا أرجو منكم ان تدعو لي بأن يرزقني الله به فضلا وكرما من حضراتكم لعلكم أقرب من الله مني تذكروني في صلاتكم وبين أدعية يومكم وبارك الله في كل فرد فيكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top