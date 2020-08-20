مشكلتي مشكلتي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
674
النقاط
51
السلام عليكم اعضاء اللمة الكرام
قد يكون موضوعي محض فضفضة لا غير المفيد
قصتي تتمحور حول بحثي عن الحب الحلال طبعا بغض النظر عن كل الأمور الاخرى في الحياة فالحمد لله لي وقت مخصص لله تعالى من حفظ للقرآن وصلاة وغيرها وانا لا ازكي نفسي فقط أحاول التفسير أكثر وقريبا ان شاء الله سأتحصل على شهادتي الجامعية ذركت هذا تفاديا للقول حاولي ان تشغلي فراغك لأني اعلم أن هذه الجملة ستتكرر لذلك ذكرتها قبل فتحي لمشكلتي إضافة الى ذلك انا أعمل كمتدربة زبدة القول كل وقتي مشغول بأشياء ارى فيها فائدة لي بإذن الله
ندخل الأن في بلوتي التي أستعين بالله أن يرفعها عني ويخفف من ألم روحي
سابقا أحببت أحد الأشخاص أعتقد أنه كان عشقا ليس حبا فقط كنت مهووسة به بكل شيء فيه قد لا يصدقني بعضكم الأن لكن أقسم أني كنت أحس به حتى عندما يكون مزاجه سيء او يتعرض لشيء خطير كنت استشعر كل شيء يخصه طبعا كان حبا من طرف واحد بقيت بين مد وجزر مدة 5 سنوات تصورو 5 سنوات وأنا احلم به زوجا دعيت وبكيت أقسم اني كنت ألح في دعائي كما لم يسبق لي من قبل كنت ادعو في كل وقت قبل كل اذان في كل صلاة في كل ركعة في كل سجدة حرفيا في كل وقت طيلة 5 سنوات كنت أحس أحيانا أنه يبادلني نفس المشاعر انا لا أتوهم لكنه فعلا كان يهتم بي بشكل مبالغ فيه وكان هذا يجعلني أسعد انسانة في الكون للعلم علاقتي معه لم تتعدى العمل الذي كان بيننا اليوم مر على قصتي هذه 7 سنوات تزوج هو العام الماضي ولكم ان تتصورو كسرة خاطري وقلبي وروحي بكيت كما لم أفعل من قبل احسست أن حياتي توقفت
اليوم اكتب هذه القصة وانا خجلة من نفسي بالرغم من أن القصة مر عليها 7 سنوات بالرغم من أنه تزوج ولديه حياة خاصة الا أني لازلت أكن له نفس المشاعر ولو في سري بيني وبين نفسي لازلت أتذكره بين أدعيتي لازلت أتمنى له السعادة
للعلم فإن مقر عمله الحالي بالقرب من مقر إقامتي لذلك المحه أحيانا وأحيانا أخرى اتعمد مراقبته
يشهد الله أني لا أنوي له السوء سواءا له او لزوجته فأنا لا أستطيع ان اكون زوجة ثانية وفي نفس الوقت حبه يأبى مفارقتي أقسم اني حاولت بكل الطرق ولازلت أحاول تأتيني فترات انسى كل ماحدث لكن سرعان ما أتذكر
من جهة ثانية وهذا أحد الاسباب الرئيسية التي جعلتني أكتب هنا اني صرت اتسائل ما الحكمة من هذا العذاب النفسي أعني ان لم يكن من البداية لي لما وضع في طريقي لماذا احببته و اضعت سنينا من عمري في سبيل شيء لم يكن لي من البداية عقلي سينفجر

أرجو من حضراتكم نصحي او الدعاء لي
شكرا مسبقا واسفة جدااا
 
tunisien93

tunisien93

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جوان 2020
المشاركات
27
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Sfax, Tunisie
الجنس
ذكر
إذا كُنت فعلًا تحبّينه و تتمنين له الخير ، إذن إيّاك و التواصل معه بأي شكل من الأشكال ،لأنك إذا فعلت ذلك و عبّرت عن حبك له ، ستتدمّر عائلته و ينهدم بيته و تتحول حياته لجحيم .

أنصحك بالإبتعاد عنه و كل ما يذكرك به حتى لا تُصبحي هدّامة بيوت
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
308
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
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سبق لي وان رأيت العديد من المشاكل المشابة ... ربما استطيع افادتك ولو بالقليل .. لي عودة ان شاؤ الله 🌿🦋
 
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