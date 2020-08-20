السلام عليكم اعضاء اللمة الكرام

قد يكون موضوعي محض فضفضة لا غير المفيد

قصتي تتمحور حول بحثي عن الحب الحلال طبعا بغض النظر عن كل الأمور الاخرى في الحياة فالحمد لله لي وقت مخصص لله تعالى من حفظ للقرآن وصلاة وغيرها وانا لا ازكي نفسي فقط أحاول التفسير أكثر وقريبا ان شاء الله سأتحصل على شهادتي الجامعية ذركت هذا تفاديا للقول حاولي ان تشغلي فراغك لأني اعلم أن هذه الجملة ستتكرر لذلك ذكرتها قبل فتحي لمشكلتي إضافة الى ذلك انا أعمل كمتدربة زبدة القول كل وقتي مشغول بأشياء ارى فيها فائدة لي بإذن الله

ندخل الأن في بلوتي التي أستعين بالله أن يرفعها عني ويخفف من ألم روحي

سابقا أحببت أحد الأشخاص أعتقد أنه كان عشقا ليس حبا فقط كنت مهووسة به بكل شيء فيه قد لا يصدقني بعضكم الأن لكن أقسم أني كنت أحس به حتى عندما يكون مزاجه سيء او يتعرض لشيء خطير كنت استشعر كل شيء يخصه طبعا كان حبا من طرف واحد بقيت بين مد وجزر مدة 5 سنوات تصورو 5 سنوات وأنا احلم به زوجا دعيت وبكيت أقسم اني كنت ألح في دعائي كما لم يسبق لي من قبل كنت ادعو في كل وقت قبل كل اذان في كل صلاة في كل ركعة في كل سجدة حرفيا في كل وقت طيلة 5 سنوات كنت أحس أحيانا أنه يبادلني نفس المشاعر انا لا أتوهم لكنه فعلا كان يهتم بي بشكل مبالغ فيه وكان هذا يجعلني أسعد انسانة في الكون للعلم علاقتي معه لم تتعدى العمل الذي كان بيننا اليوم مر على قصتي هذه 7 سنوات تزوج هو العام الماضي ولكم ان تتصورو كسرة خاطري وقلبي وروحي بكيت كما لم أفعل من قبل احسست أن حياتي توقفت

اليوم اكتب هذه القصة وانا خجلة من نفسي بالرغم من أن القصة مر عليها 7 سنوات بالرغم من أنه تزوج ولديه حياة خاصة الا أني لازلت أكن له نفس المشاعر ولو في سري بيني وبين نفسي لازلت أتذكره بين أدعيتي لازلت أتمنى له السعادة

للعلم فإن مقر عمله الحالي بالقرب من مقر إقامتي لذلك المحه أحيانا وأحيانا أخرى اتعمد مراقبته

يشهد الله أني لا أنوي له السوء سواءا له او لزوجته فأنا لا أستطيع ان اكون زوجة ثانية وفي نفس الوقت حبه يأبى مفارقتي أقسم اني حاولت بكل الطرق ولازلت أحاول تأتيني فترات انسى كل ماحدث لكن سرعان ما أتذكر

من جهة ثانية وهذا أحد الاسباب الرئيسية التي جعلتني أكتب هنا اني صرت اتسائل ما الحكمة من هذا العذاب النفسي أعني ان لم يكن من البداية لي لما وضع في طريقي لماذا احببته و اضعت سنينا من عمري في سبيل شيء لم يكن لي من البداية عقلي سينفجر



أرجو من حضراتكم نصحي او الدعاء لي

شكرا مسبقا واسفة جدااا