لاتضع ثقتك كلها في من ينقل إليك الكلام

من الخطأ أن تضع ثقتك كلها في من ينقل إليك الكلام وتبني قراراتك على كلامه..

فقد تكتشف بعد حين أن تلك الثقة لم تكن في محلها،

فتكون خسارتك فادحة لك

ويحكى ان أحد زعماء المافيا اكتشف أن محاسب لديه اختلس منه عشرة ملايين دولار ..

المحاسب كان أصماً أبكماً .. قرر الزعيم أن يواجه المحاسب بما اكتشفه ..

فأخذ معه خبيراً في لغة الإشارة، وقال له قم بسؤاله أين العشرة ملايين دولار .. سأله الخبير عن طريق لغة الإشارة، فأجابه المحاسب أنه لا يعرف عن ماذا يتحدث ،



أشهر الزعيم مسدسه وألصقه بجبهة المحاسب وقال للخبير: اسأله مرة أخرى.. قال الخبير سوف يقتلك إن لم تخبره عن مكان النقود .. أجاب المحاسب بلغة الإشارة النقود في حقيبة سوداء مدفونة خلف المستودع ،



سأل الزعيم خبير اللغة: ماذا قال لك .. أجاب الخبير إنه يقول إنك جبان ومجرد حشرة، ولا تملك الشجاعة لإطلاق النار عليه ،

حينها أطلق الزعيم النار على المحاسب، وانتهى الأمر لصالح خبير لغة الإشارة ،