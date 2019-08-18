اياكم والثقة العمياء

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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👌اكتشف أحد زعماء المافيا أن المحاسب لديه كان يختلس من أمواله عبر السنين ، حتى وصل ما اختلسه لِـ ( عشرة ملايين دولار ) ...

المحاسب كان أصماً أبكماً يتم التواصل معه عن طريق لغة الإشارة فقط ، و هذا كان السبب الأوحد لاختياره في هذا المنصب الحساس ، فالمحاسب الأصم لن يسمع شيئاً قد يشهد به أمام المحاكم ...
عندما قرر الزعيم أن يواجهه بما اكتشفه عنه ، أخذ معه خبيراً بِـ لغة الإشارة وقال له : قم بِـ سؤاله أين العشرة ملايين دولار التي اختلسها ...؟ سأله الخبير عن طريق لغة الإشارة ، فأجابه المحاسب بذات اللغة أنه لا يعرف عن ماذا يتحدث الزعيم ..
قال الخبير للزعيم : إنه يقول بأنه لا يعرف عن ماذا تتحدث يا سيدي ... أشهر الزعيم مسدسه و ألصقه بِـ جبهة المحاسب و قال للخبير : إسأله مرة أخرى ...
سأله الخبير ثانية بِـ لغة الإشارة : سوف يقتلك إن لم تخبره عن مكان النقود ... أجاب المحاسب بِـ لغة الإشارة : حسناً ... النقود تجدها في حقيبة سوداء مدفونة خلف مستودع السيارات الموجود في الحي الخلفي ...
سأل الزعيم خبير اللغة : ماذا قال لك ...؟
أجاب الخبير : انه يقول أنك جبان و مجرد حشرة ، و لا تملك الشجاعة لإطلاق النار عليه ... !
حينها أطلق الزعيم النار على المحاسب ... و انتهى الأمر لصالح خبير لغة الإشارة ... !
لذا : من الخطأ الفادح أن تضع ثقتك كلها في شخص ما ، لعلك تكتشف بعد حين أن تلك الثقة لم تكن في محلها ، تلك ما تسمى ب ( الثقة العمياء ) ... فيكون السقوط مدوياً ... و الخسارة فادحة



صادفت هذا الموضوع في احد المواقع فآثرت ان انقله لكم لتعم الاغادة
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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بين الثقة العمياء وسوء الظن بالناس خيط رقيق.

لست خبا ولا الخب يخدعني هكذا يجب ان نكون.

ثق بحذر
لا تخدع من استأمنك لكي لا تكال لك الامور من ذلك المكيال.

اما الثقة العمياء فهي سبيل للجريمة

فالتفريط قد يولد الافراط.








خيو ماترعيش لي نحب نحكي ونتفلسف

.😔😔😔☺
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,131
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اهلا بك اخي عبد الرؤوف مرحب بك في مواضيعي
سررت بطلتك وبتعليقك الطيب
احكي وتفلسف كما تحب انا لردودك متابع
تقديري لك اخي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,131
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال البشير البشير:
بارك الله فيك مع احلى العبارات التشجيعيّة لك
احسنت على الموضوع الرائع
إضغط للتوسيع...
البركة فيك اخي البشير في مرورك وتشجيعك الطيب
لا حرمنا الله من تواجدكم وتفاعلكم
تقديري لك
 
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