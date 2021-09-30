افضل سيارات تسلا 2021

زينب جمال
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السيارات التى تعمل بالكهرباء هى أحدث ما تم صنعه فى عالم السيارات واليوم نقدم لكم سيارات تسلا 2021 والتى تم إنشاؤها سنة 2003 على أيدي مجموعة من المهندسين ولقد تم إطلاق أول سيارة تعمل بالكهرباء سنة 2008 وهي سيارة تسلا رودستر وتم إطلاق العديد من الموديلات الأحدث والتى تختلف أسعارها باختلاف إمكانياتها وتكلفتها واليوم يقدم لكم موقع تيربو سبيد اهم مواصفات ومميزات أحدث سيارات تسلا التى تم صنعها حديثا .
لقد أعلنت الشركة المصنعة لسيارات تسلا عن إطلاقها 7 موديلات سيارات تسلا 2021 وهى أحدث الموديلات التى تعمل بالكهرباء بالعديد من المميزات المختلفة كما أوضحت الشركة أن لكل موديل تكلفة مختلفة حسب الفئة الخاصة بكل موديل ومعدل السير الذي تتمتع به كل سيارة حسب طاقة محركها الخاص وفيما يلى سنعرض مواصفات كل موديل من الموديلات السبعة الموجودة فى السوق حاليا
أولا موديل سيارة تسلا s
لقد بدأت الشركة بإطلاق هذا الموديل ووفرت منه فئتين حيث تتمتع كل فئة بمواصفات خاصة فالفئة الأولى تسمى long range plus وتبدأ تكلفة هذه الفئة من 75 الف الى 92 الف ويبلغ معدل سيرها 402 ميل أما الفئة الثانية لهذا الموديل فيبلغ تكلفتها من 95 ألف إلى 111 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 348 ميل والجدير بالذكر أن هذا الموديل تصل قوة محركها إلى 1100 حصان ومعدل التسارع من صفر إلى 60 ميل فى الساعة الواحدة خلال 2.3 ثانية
ثانيا تسلا موديل 3
ما يميز هذا الموديل أنه يتمتع بقوة حصان 449 ويصل معدل تسارعها خلال 3. 1 ثانية إلى 60 ميل في الساعة ويوجد منه ثلاث فئات
الفئة الأولى تسمى Standard Range Plus وتبلغ تكلفتها 38 الف دولار إلى 50 الف دولار ويبلغ معدل سيرها 299 ميل والفئة التي تليها تصل تكلفتها إلى 59 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 322 ميل وهناك الفئة الأخيرة والتى من الممكن أن تصل تكلفته 66 ألف دولار ويصل معدل سيرها إلى ميل 266
ثالثا تسلا x
ما يميز هذا النوع من السيارات الكهربائية أن قوة المحرك الكهربائى تبلغ 788 حصان كما يوجد من هذا النوع فئتين
الفئة الأولى تسمى long range plus وتتمتع هذه الفئة بمعدل سير يصل إلى 350 ميل وتبلغ تكلفتها من 80 الف إلى 104 الف
أما الفئة الثانية من الممكن أنه تصل تكلفتها إلى 123 ألف دولار بمعدل سير 305 ميل
رابعا تسلا موديل Y:
وهي من افضلفضل سيارات تسلا 2021 حيث توفر الشركة هذا الموديل بطرحة لفئتين الفئة الأولى تبلغ تكلفتها من 50 الف الى 64 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 316 ميل
أما الفئة الثانية تصل تكلفتها إلى 72 ألف دولار بمعدل سير 291 ميل
خامسا تسلا رودستر
ولقد أعلنت الشركة عن موديلها المميز بشكله الرياضى والذى توفر منه فئتين الفئة الأولى هي الفئة الافتتاحية والتي يبدأ سعرها من 200 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 620 ميل أما الفئة الثانية فتصل تكلفتها إلى 250 ألف دولار
سادسا شاحنة تسلا سايبر ترك
من الموديلات التى تحددت تكلفتها على الموقع ومن المنتظر طرحها فى الأسواق وتوفر الشركة ثلاث فئات تبدأ من 39,990 ألف دولار حتى 56,990 بمعدل سير 300 ميل
سابعا شاحنة تسلا SEMI
وفي الختام تأتي شاحنة النقل الثقيل وهى شاحنة تسلا SEMI والتي وفرتها الشركة في ثلاث فئات وتبلغ تكلفة الفئة الافتتاحية الأولى 150 الاف دولار ويبلغ معدل سيرها 300 ميل فى الساعة ثم تأتى الفئة التي تليها والتي يبلغ معدل سيرها ل500 ميل بسعر 180 ألف دولار ثم تأتى الفئة الأخيرة والتى يبلغ معدل سيرها 500 ميل بسعر 200 الف دولار.
لقد أعلنت الشركة المصنعة لسيارات تسلا عن إطلاقها 7 موديلات سيارات تسلا 2021 وهى أحدث الموديلات التى تعمل بالكهرباء بالعديد من المميزات المختلفة كما أوضحت الشركة أن لكل موديل تكلفة مختلفة حسب الفئة الخاصة بكل موديل ومعدل السير الذي تتمتع به كل سيارة حسب طاقة محركها الخاص وفيما يلى سنعرض مواصفات كل موديل من الموديلات السبعة الموجودة فى السوق حاليا
أولا موديل سيارة تسلا s
لقد بدأت الشركة بإطلاق هذا الموديل ووفرت منه فئتين حيث تتمتع كل فئة بمواصفات خاصة فالفئة الأولى تسمى long range plus وتبدأ تكلفة هذه الفئة من 75 الف الى 92 الف ويبلغ معدل سيرها 402 ميل أما الفئة الثانية لهذا الموديل فيبلغ تكلفتها من 95 ألف إلى 111 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 348 ميل والجدير بالذكر أن هذا الموديل تصل قوة محركها إلى 1100 حصان ومعدل التسارع من صفر إلى 60 ميل فى الساعة الواحدة خلال 2.3 ثانية
ثانيا تسلا موديل 3
ما يميز هذا الموديل أنه يتمتع بقوة حصان 449 ويصل معدل تسارعها خلال 3. 1 ثانية إلى 60 ميل في الساعة ويوجد منه ثلاث فئات
الفئة الأولى تسمى Standard Range Plus وتبلغ تكلفتها 38 الف دولار إلى 50 الف دولار ويبلغ معدل سيرها 299 ميل والفئة التي تليها تصل تكلفتها إلى 59 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 322 ميل وهناك الفئة الأخيرة والتى من الممكن أن تصل تكلفته 66 ألف دولار ويصل معدل سيرها إلى ميل 266
ثالثا تسلا x
ما يميز هذا النوع من السيارات الكهربائية أن قوة المحرك الكهربائى تبلغ 788 حصان كما يوجد من هذا النوع فئتين
الفئة الأولى تسمى long range plus وتتمتع هذه الفئة بمعدل سير يصل إلى 350 ميل وتبلغ تكلفتها من 80 الف إلى 104 الف
أما الفئة الثانية من الممكن أنه تصل تكلفتها إلى 123 ألف دولار بمعدل سير 305 ميل
رابعا تسلا موديل Y:
وهي من افضلفضل سيارات تسلا 2021 حيث توفر الشركة هذا الموديل بطرحة لفئتين الفئة الأولى تبلغ تكلفتها من 50 الف الى 64 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 316 ميل
أما الفئة الثانية تصل تكلفتها إلى 72 ألف دولار بمعدل سير 291 ميل
خامسا تسلا رودستر
ولقد أعلنت الشركة عن موديلها المميز بشكله الرياضى والذى توفر منه فئتين الفئة الأولى هي الفئة الافتتاحية والتي يبدأ سعرها من 200 ألف دولار ويبلغ معدل سيرها 620 ميل أما الفئة الثانية فتصل تكلفتها إلى 250 ألف دولار
سادسا شاحنة تسلا سايبر ترك
من الموديلات التى تحددت تكلفتها على الموقع ومن المنتظر طرحها فى الأسواق وتوفر الشركة ثلاث فئات تبدأ من 39,990 ألف دولار حتى 56,990 بمعدل سير 300 ميل
سابعا شاحنة تسلا SEMI
وفي الختام تأتي شاحنة النقل الثقيل وهى شاحنة تسلا SEMI والتي وفرتها الشركة في ثلاث فئات وتبلغ تكلفة الفئة الافتتاحية الأولى 150 الاف دولار ويبلغ معدل سيرها 300 ميل فى الساعة ثم تأتى الفئة التي تليها والتي يبلغ معدل سيرها ل500 ميل بسعر 180 ألف دولار ثم تأتى الفئة الأخيرة والتى يبلغ معدل سيرها 500 ميل بسعر 200 الف دولار.