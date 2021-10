احدىٰ المؤسسات ألبريطانية الضخمة (Barry Wehmiller) كان لديها ﺃكثر ﻣﻦ (7000) ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ العام (2008م) .. وخلال ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ألغت و في يوم واحد (30٪) ﻣﻦ صفقاتها .. ﻭبالطبع ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎ

ﻟﺸﺮﻛﺔ لم ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ العدد الكبير من موضفيها و ﺑﻤﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ العالية .. ﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ على توفير (10) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ المصروفات. اجتمع ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻗﺮﺭ تسريح ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ لتفادي نتائج الكارثة ..



و لكن "ﺑﻮﺏ شاپمان ـ Bob Chapman" الرئيس التنفيذي للمؤسسة ﺭﻓﺾ الفكرة ﻭ ظل يناقشهم و باصرار .. حتى توصلوا ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣُﺮﺿﻲ ﻳﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ هو:



ــ أن يقوم كل ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺃبسط عامل إلىٰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .. أن يقوموا بأخذ إﺟﺎﺯﺓ لمدة (4) أﺳﺎﺑﻴﻊ دﻭﻥ مرﺗﺐ .. و ﻓﻲ أي وﻗﺖ يريدوه .. و ليس ﺷﺮطاً أن تكون اﻷسابيع متتالية. ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ليست ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻞ .. إنما كانت ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ التي ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻬﺎ رئيس الشركة ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .. فقد ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ:

(It's better that we should all suffer a little ، than any of us should have to suffer a lot)

(الأفضل أن نعاني جميعاً القليل ، بدلاً من أن يعاني بعضنا الكثير). ​

عندما استشعر ﺍﻟﻤﻮﻇﻔون اﻷﻣﺎﻥ و التقدير من ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ و وجدوا أﻥ ﻟﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ .. ﺑﺪﺃﻭﺍ بتطبيق المطلوب منهم وباخلاص. فمن كان منهم لديه ما يكفيه من المال أخذ (5 ﺃﻭ 6) ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ إﺟﺎﺯﺓ و من كان أقل قدرة أخذ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ و ﻫﻜﺬﺍ ...



و كانت المفاجاة في أن ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓّﺮﺕ (20) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .. أي ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﻢ ألّذي ﻛﺎﻧﻮﺍ بحاجته ، و لم يُفصل إنسان واحد من الشركة ...