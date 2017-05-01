هل تعرف قصة صاحب هذه الصورة

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الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة 7oussam, ‏13 ماي 2017 على 13:43.

  1. 7oussam

    7oussam :: عضو منتسِب ::

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    كيف انقذ بوب شابمان موظفيه من خطر التسريح

    Bob Chapman ، ﺍﻟـ Chairman & CEO
    من ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ Barry-Wehmiller ،
    هي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﺨﻤﺔ تعمل ﻓﻲ صناعات مختلفة ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺃﻛثر ﻣﻦ 7,000 ﻣﻮﻇﻒ .
    ﻓﻲ 2008 خلال ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
    قد ألغيت %30 ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ التي تم التعاقد عليها ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، وحتماً قد ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺭﺛﺔ .
    و ان ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ لن تقدر على دفع الرواتب خاصة ذوي الرواتب العالية من الموظفين ، ﻭقد ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ على توﻓير 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، مثل ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. في تلك الفترة .
    اجتمع ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ وأصدر قرار بتسريح ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
    ﺑﻮﺏ ﺷﺎﺑﻤﺎﻥ الرئيس التنفيذي ﺭﻓﺾ، ﻭ تناقشوا ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ليجدوا ﺣﻞ، حتى ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣُﺮﺿﻲ ﻳﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ .

    ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻥ:
    إِنَّهُ على ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﻦ اصغر ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ الى ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ان ﻳﺎﺧذﻭﺍ ﺍﺟﺎﺯﺓ 4 ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺗﺐ، ﻓﻲ أي ﻮﻗﺖ يريدونه، مع عدم شريطة ان تكون ﺍﻟـ 4 ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ متتالية .
    ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ليست ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻞ، ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻲ Bob Chapman ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .
    قد قال ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ :
    ” It’s better that we should all suffer a little, than any of us should have to suffer a lot .”
    عندما شعر ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ وأحسوا ﺍﻥ ﻟﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ، بدأوا بالتعاون على قدم وساق .
    الذي معه نقود ﺗﻜﻔﻴﻪ ان ﻳﺎﺧذ 5 ﺃﻭ 6 ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﺟﺎﺯﺓ، والذي ﻳﻌﻴﺶ على ﻣﺮﺗﺒﻪ يأخذ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، .

    قد ﻭﻓّﺮﺕ الشركة 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، من ما يعني ضعف ﺍﻟﺮﻗﻢ الذي كانت تحتاجه، ﻭﻣﻦ دون ان تفكر في تسريح موظف واحد .
    الخلاصة :
    هنالك ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ جداً ﺑﻴﻦ ﺍﻟـ Manager ( مدير ) يرى ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ فقط، ﻭﺍﻟـ Leader ( قائد ) يعرف ﻗﻴﻤﺔ ﺍنسانية الانسان.​


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    دعاء الجنات و missing heart معجبون بهذا.
    7oussam, ‏13 ماي 2017 على 13:43
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  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    جميل جدا بارك الله فيك
     
    دعاء الجنات, ‏13 ماي 2017 على 14:08
    #2