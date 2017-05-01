هل تعرف قصة صاحب هذه الصورة

كيف انقذ بوب شابمان موظفيه من خطر التسريح Bob Chapman ، ﺍﻟـ Chairman & CEO من ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ Barry-Wehmiller ، هي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﺨﻤﺔ تعمل ﻓﻲ صناعات مختلفة ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺃﻛثر ﻣﻦ 7,000 ﻣﻮﻇﻒ . ﻓﻲ 2008 خلال ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، قد ألغيت %30 ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ التي تم التعاقد عليها ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، وحتماً قد ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺭﺛﺔ . و ان ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ لن تقدر على دفع الرواتب خاصة ذوي الرواتب العالية من الموظفين ، ﻭقد ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ على توﻓير 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، مثل ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. في تلك الفترة . اجتمع ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ وأصدر قرار بتسريح ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ . ﺑﻮﺏ ﺷﺎﺑﻤﺎﻥ الرئيس التنفيذي ﺭﻓﺾ، ﻭ تناقشوا ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ليجدوا ﺣﻞ، حتى ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣُﺮﺿﻲ ﻳﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ . ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻥ: إِنَّهُ على ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﻦ اصغر ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ الى ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ان ﻳﺎﺧذﻭﺍ ﺍﺟﺎﺯﺓ 4 ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺗﺐ، ﻓﻲ أي ﻮﻗﺖ يريدونه، مع عدم شريطة ان تكون ﺍﻟـ 4 ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ متتالية . ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ليست ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻞ، ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻲ Bob Chapman ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ . قد قال ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ : ” It’s better that we should all suffer a little, than any of us should have to suffer a lot .” عندما شعر ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ وأحسوا ﺍﻥ ﻟﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ، بدأوا بالتعاون على قدم وساق . الذي معه نقود ﺗﻜﻔﻴﻪ ان ﻳﺎﺧذ 5 ﺃﻭ 6 ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﺟﺎﺯﺓ، والذي ﻳﻌﻴﺶ على ﻣﺮﺗﺒﻪ يأخذ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، . قد ﻭﻓّﺮﺕ الشركة 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، من ما يعني ضعف ﺍﻟﺮﻗﻢ الذي كانت تحتاجه، ﻭﻣﻦ دون ان تفكر في تسريح موظف واحد . الخلاصة : هنالك ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ جداً ﺑﻴﻦ ﺍﻟـ Manager ( مدير ) يرى ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ فقط، ﻭﺍﻟـ Leader ( قائد ) يعرف ﻗﻴﻤﺔ ﺍنسانية الانسان. المصدر