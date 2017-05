هل تعرف قصة صاحب هذه الصورة

كيف انقذ بوب شابمان موظفيه من خطر التسريح



Bob Chapman ، ﺍﻟـ Chairman & CEO

من ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ Barry-Wehmiller ،

هي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﺨﻤﺔ تعمل ﻓﻲ صناعات مختلفة ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺃﻛثر ﻣﻦ 7,000 ﻣﻮﻇﻒ .

ﻓﻲ 2008 خلال ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،

قد ألغيت %30 ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ التي تم التعاقد عليها ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، وحتماً قد ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺭﺛﺔ .

و ان ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ لن تقدر على دفع الرواتب خاصة ذوي الرواتب العالية من الموظفين ، ﻭقد ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ على توﻓير 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، مثل ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. في تلك الفترة .

اجتمع ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ وأصدر قرار بتسريح ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .

ﺑﻮﺏ ﺷﺎﺑﻤﺎﻥ الرئيس التنفيذي ﺭﻓﺾ، ﻭ تناقشوا ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ليجدوا ﺣﻞ، حتى ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣُﺮﺿﻲ ﻳﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ .



ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻥ:

إِنَّهُ على ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﻦ اصغر ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ الى ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ان ﻳﺎﺧذﻭﺍ ﺍﺟﺎﺯﺓ 4 ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺗﺐ، ﻓﻲ أي ﻮﻗﺖ يريدونه، مع عدم شريطة ان تكون ﺍﻟـ 4 ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ متتالية .

ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ليست ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻞ، ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻲ Bob Chapman ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .

قد قال ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ :

” It’s better that we should all suffer a little, than any of us should have to suffer a lot .”

عندما شعر ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ وأحسوا ﺍﻥ ﻟﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ، بدأوا بالتعاون على قدم وساق .

الذي معه نقود ﺗﻜﻔﻴﻪ ان ﻳﺎﺧذ 5 ﺃﻭ 6 ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﺟﺎﺯﺓ، والذي ﻳﻌﻴﺶ على ﻣﺮﺗﺒﻪ يأخذ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، .



قد ﻭﻓّﺮﺕ الشركة 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، من ما يعني ضعف ﺍﻟﺮﻗﻢ الذي كانت تحتاجه، ﻭﻣﻦ دون ان تفكر في تسريح موظف واحد .

الخلاصة :

هنالك ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ جداً ﺑﻴﻦ ﺍﻟـ Manager ( مدير ) يرى ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ فقط، ﻭﺍﻟـ Leader ( قائد ) يعرف ﻗﻴﻤﺔ ﺍنسانية الانسان.​