ظاهرة تستفزني









السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

حبيت نهدر في موضوع لفت انتباه الجزائريين كامل كاين اللي يعجبهم وكاين اللي يستفزهم كيما يستفزني أناهو دخول الدراجات النارية مؤخرا فليكورتاج تع عراسنا كموضة طغات على الكورتاج العادي اللي والفناه في مجتمعنا ورجعو العشرات من الدراجات النارية يمشو مع سيارة زفاف العروس وكأننا في موكب رئاسيوالخطير والمزعج هنا هو أنو الشباب يسوقو بطريقة جنونية مع الأصوات الصاخبة لمحركات دراجاتهم في الشوارع وحتى الطرقات السريعة دون أدنى اكتراث للخطر اللي يقدر يصرالهم ليهم ولا للموجودين فالكورتاج فمن الممكن جدا أن ينقلب الفرح الى مأتم وتتحول الفرحة إلى دموع بسبب الكوارث الناجمة عن القيادة الجنونية وقد رأينا وسمعنا الكثير عن ذلكمارأيكم في هاته الظاهرة ؟ومالفرق الذي أضافته لمواكب الأعراس التي ألفناها؟ومانصيحتكم لهؤلاء؟أتمنى رؤية مداخلاتكم وآرائكمتحياتي