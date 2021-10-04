ظاهرة تستفزني

بنت الشمال

بنت الشمال

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 أوت 2021
المشاركات
229
النقاط
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العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى



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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت نهدر في موضوع لفت انتباه الجزائريين كامل كاين اللي يعجبهم وكاين اللي يستفزهم كيما يستفزني أنا
هو دخول الدراجات النارية مؤخرا فليكورتاج تع عراسنا كموضة طغات على الكورتاج العادي اللي والفناه في مجتمعنا ورجعو العشرات من الدراجات النارية يمشو مع سيارة زفاف العروس وكأننا في موكب رئاسي
والخطير والمزعج هنا هو أنو الشباب يسوقو بطريقة جنونية مع الأصوات الصاخبة لمحركات دراجاتهم في الشوارع وحتى الطرقات السريعة دون أدنى اكتراث للخطر اللي يقدر يصرالهم ليهم ولا للموجودين فالكورتاج فمن الممكن جدا أن ينقلب الفرح الى مأتم وتتحول الفرحة إلى دموع بسبب الكوارث الناجمة عن القيادة الجنونية وقد رأينا وسمعنا الكثير عن ذلك

مارأيكم في هاته الظاهرة ؟
ومالفرق الذي أضافته لمواكب الأعراس التي ألفناها؟
ومانصيحتكم لهؤلاء؟

أتمنى رؤية مداخلاتكم وآرائكم
تحياتي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,780
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
يا لالة المسلسلات التركية ماخلات ما خلات و ما تركت و ما خلات
و شعبنا ماشاء الله يقلد بدون ما يفكر
و عقول الرجال غابت و الحليم أخرناه و أبله السفيه كلفناه
اكيد سنرى ما منه عقول الراجحون تحير
 
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