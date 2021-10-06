ذكرى لم تنسى هنا في المنتدى

Β

βïģ βôşş

:: عضو بارز ::
إنضم
18 جوان 2010
المشاركات
5,131
النقاط
351
السلام عليكم
سبحان الله تفكرت انسان عزيز عليا بزاف عرفتو هنا فالمنتدى تقريبا عام2010 وتفكرت بلي كاين ركن اسمو هنا فرغ واش كاين فقلبك قلت نجرب ندخل هههه
المهم حبيت نقول لنور بالاك مزالها هنا
حبيت نقلها مزالك فالقلب ليومنا هذا
منعرف واش مدايرة فحياتك حاليا
نتمنالك غير الخير وربي يوفقك في حياتك
وبارك الله فيكم
 
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