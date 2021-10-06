ذكرى لم تنسى هنا في المنتدى

السلام عليكم
سبحان الله تفكرت انسان عزيز عليا بزاف عرفتو هنا فالمنتدى تقريبا عام2010 وتفكرت بلي كاين ركن اسمو هنا فرغ واش كاين فقلبك قلت نجرب ندخل هههه
المهم حبيت نقول لنور بالاك مزالها هنا
حبيت نقلها مزالك فالقلب ليومنا هذا
منعرف واش مدايرة فحياتك حاليا
نتمنالك غير الخير وربي يوفقك في حياتك
وبارك الله فيكم
سبحان الله تفكرت انسان عزيز عليا بزاف عرفتو هنا فالمنتدى تقريبا عام2010 وتفكرت بلي كاين ركن اسمو هنا فرغ واش كاين فقلبك قلت نجرب ندخل هههه
المهم حبيت نقول لنور بالاك مزالها هنا
حبيت نقلها مزالك فالقلب ليومنا هذا
منعرف واش مدايرة فحياتك حاليا
نتمنالك غير الخير وربي يوفقك في حياتك
وبارك الله فيكم