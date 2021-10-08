صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام

•قال الله تعالى : •قال الله تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة(9)

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: