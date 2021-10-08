صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام

Ma$Ter

Ma$Ter

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💧•قال الله تعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة(9)

📌قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

• صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه، وأفْرَضُه سوى مجمع عرفة،

⚠️ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه.

📚[ زاد المعاد (1/376)]
 
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