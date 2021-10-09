البنوك المركزية ​

على الرغم من أن مسؤولياتها تتفاوت على نطاق واسع ، اعتمادًا على بلدهم ، فإن واجبات البنوك المركزية (ومبرر وجودها) تقع عادةً في ثلاثة مجالات.أولاً ، تتحكم البنوك المركزية في المعروض النقدي الوطني وتتلاعب به: إصدار العملة وتحديد أسعار الفائدة على القروض والسندات. عادة ، ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لإبطاء النمو وتجنب التضخم ؛ إنهم يخفضونها لتحفيز النمو والنشاط الصناعي وإنفاق المستهلكين. بهذه الطريقة ، يديرون السياسة النقدية لتوجيه اقتصاد البلاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية ، مثل التوظيف الكامل.2-3٪تحدد معظم البنوك المركزية اليوم أسعار الفائدة وتنفذ السياسة النقدية باستخدام هدف تضخم يبلغ 2-3٪ تضخم سنوي.ثانيًا ، تنظم البنوك الأعضاء من خلال متطلبات رأس المال ، ومتطلبات الاحتياطي (التي تملي مقدار ما يمكن للبنوك إقراضه للعملاء ، ومقدار النقد الذي يجب عليهم الاحتفاظ به في متناول اليد) ، وضمانات الإيداع ، من بين أدوات أخرى. كما أنها توفر القروض والخدمات لبنوك الدولة وحكومتها وتدير احتياطيات النقد الأجنبي.أخيرًا ، يعمل البنك المركزي أيضًا كمقرض طارئ للبنوك التجارية المتعثرة والمؤسسات الأخرى ، وأحيانًا حتى للحكومة. من خلال شراء التزامات الدين الحكومي ، على سبيل المثال ، يوفر البنك المركزي بديلاً جذابًا سياسيًا للضرائب عندما تحتاج الحكومة إلى زيادة الإيرادات.مثال: الاحتياطي الفيدراليإلى جانب الإجراءات المذكورة أعلاه ، لدى البنوك المركزية إجراءات أخرى تحت تصرفها. في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، البنك المركزي هو نظام الاحتياطي الفيدرالي ، المعروف أيضًا باسم "الاحتياطي الفيدرالي". يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRB) ، وهو الهيئة الحاكمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، التأثير على المعروض النقدي الوطني من خلال تغيير متطلبات الاحتياطي. عندما ينخفض الحد الأدنى للمتطلبات ، يمكن للبنوك إقراض المزيد من الأموال ، ويصعد المعروض النقدي للاقتصاد. في المقابل ، فإن زيادة متطلبات الاحتياطي يقلل من المعروض النقدي. تأسس الاحتياطي الفيدرالي بقانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913.عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الخصم الذي تدفعه البنوك على القروض قصيرة الأجل ، فإنه يزيد السيولة أيضًا. تؤدي المعدلات المنخفضة إلى زيادة المعروض النقدي ، والذي بدوره يعزز النشاط الاقتصادي. لكن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يغذي التضخم ، لذلك يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر.ويمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراء عمليات السوق المفتوحة لتغيير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية الحكومية من تجار الأوراق المالية ، ويزودهم بالنقد ، وبالتالي يزيد المعروض النقدي. يبيع الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية لنقل الأموال النقدية إلى جيوبه وخارج النظام.تاريخ موجز للبنوك المركزيةكانت النماذج الأولية للبنوك المركزية الحديثة هي بنك إنجلترا وبنك ريكسبانك السويدي ، والتي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر. كان بنك إنجلترا أول من اعترف بدور المُقرض كملاذ أخير. تم إنشاء بنوك مركزية أخرى مبكرة ، ولا سيما بنك نابليون الفرنسي وبنك الرايخ الألماني ، لتمويل العمليات العسكرية الحكومية الباهظة الثمن.توقعات الذهبكان السبب الأساسي هو أن البنوك المركزية الأوروبية سهّلت على الحكومات الفيدرالية النمو ، وشن الحرب ، وإثراء المصالح الخاصة ، وهو ما عارضه العديد من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة - بحماس شديد توماس جيفرسون - إنشاء مثل هذا الكيان في بلدهم الجديد. على الرغم من هذه الاعتراضات ، كان لدى الدولة الفتية بنوك وطنية رسمية والعديد من البنوك الحكومية خلال العقود الأولى من وجودها ، حتى تم إنشاء "فترة الخدمات المصرفية الحرة" بين عامي 1837 و 1863.أنشأ قانون البنوك الوطنية لعام 1863 شبكة من البنوك الوطنية وعملة أمريكية واحدة ، مع نيويورك كمدينة احتياطية مركزية. تعرضت الولايات المتحدة لاحقًا لسلسلة من الذعر المصرفي في أعوام 1873 و 1884 و 1893 و 1907. واستجابة لذلك ، أنشأ الكونجرس الأمريكي في عام 1913 نظام الاحتياطي الفيدرالي و 12 بنكًا احتياطيًا فيدراليًا إقليميًا في جميع أنحاء البلاد لتحقيق الاستقرار في النشاط المالي والعمليات المصرفية. ساعد الاحتياطي الفيدرالي الجديد في تمويل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من خلال إصدار سندات الخزانة.بين عامي 1870 و 1914 ، عندما تم ربط العملات العالمية بمعيار الذهب ، كان الحفاظ على استقرار الأسعار أسهل كثيرًا لأن كمية الذهب المتاحة كانت محدودة. وبالتالي ، لا يمكن أن يحدث التوسع النقدي ببساطة من خلال قرار سياسي لطباعة المزيد من النقود ، لذلك كان من الأسهل السيطرة على التضخم. كان البنك المركزي في ذلك الوقت مسؤولاً بشكل أساسي عن الحفاظ على قابلية تحويل الذهب إلى عملة. أصدرت أوراقًا بناءً على احتياطيات الدولة من الذهب.عند اندلاع الحرب العالمية الأولى ، تم التخلي عن معيار الذهب ، وأصبح من الواضح أنه في أوقات الأزمات ، تواجه الحكومات عجزًا في الميزانية (لأنها تكلف أموالًا لشن الحرب) وتحتاج إلى موارد أكبر ستطلب طباعة المزيد من الأموال. كما فعلت الحكومات ، واجهت التضخم. بعد الحرب ، اختارت العديد من الحكومات العودة إلى معيار الذهب لمحاولة تحقيق الاستقرار في اقتصاداتها. مع هذا ارتفع الوعي بأهمية البا المركزي