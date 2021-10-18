قصص وحكايات == ودعة وخاوتها السبعة ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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سلام عليكم ياخاوتي وخواتاتي🤗
قبل مانبداو حكاية اليوم نڨول بسم الله بديت و على النبي صليت عدد ما كان وعدد ما سيكون و عدد الحركات والسكون...
اعذروني وعدتكم نحط القصة بنهار الاحد وطولتها عليكم
بغيت نغتنم الفرصة ونذكركم
الليلة ليلة المولد النبي عليه الصلاة والسلام
صلوا عليه يا كرام
حكاية اليوم ودعة🧕 وخوتها سبعة 👬👬👬🧔
ودعة هاذي طفلة شابة بزاف و يتيمة 🧕، توفى باباها و توفات أمها بعده خلاتها صغيرة👶 ، عند 7 إخوة🧔 بخير عليهم بخيولهم🐎 و زوجاتهم و أولادهم و أراضيهم ، وهي صغيرة كانت امها تغنيلها أغنية 🎶عنها و عن أخوتها السبعة
كي تمشطلها شعرها الطويل و الحريري 💆تبقى تقول:
الكاس الكاس كوسوه
خوتو سبعة وزوجوه
خيولهم سبعة وكوسوه
نساهم سبعة وكوسوه
ونهار العيد زينوه
بقات ودعة كل مرة تمشط شعرها تغنيها🎶
وكانوا خوتها للسبعة🧔 يدللوها و هي ممو عينهم👁️ ، وهاذ الشي اللي خلا نساهم يغيرو منها و يحقدو عليها😤
وكل ما يزيد حب❤️ خاوتها ليها تزيد كراهية💔 و حقد نساهم ،حتى جا النهار اللي تفاهمو فيه باش يخلو خاوتها يكرهوها و يتبراو منها😱
راحو عند مدبرة سحارة و شريرة👹 و حكاولها شا بغاو يديرو ، اعطاتهم تدبيرة شيطانية 😈، وشرطها كان ، لازم يديروها وقت ما الخاوة يكونو مسافرين😲
من عادة خاوة ودعة كل مرة فالعام يروحو يصيدو و يبعدو ، ما يجوش بالأشهر وهي الفرصة اللي كانوا يستناو فيها نساهم باش يتخلصو منها🥺
امالا اجتمعوا و بداو ينفذو في تدبيرة المدبرة😱
جابوا بيضة 🥚تاع لفعة 🐍وقالولها قالتلنا المدبرة بلي هاذ الخطرة خاوتك ما يرجعوش من الصيد سالمين ، هي خافت و بدات تبكي قالتلهم كيفاش 😢😢؟
قالولها كاين حل واحد وراهو عندك أنت👈 ، اذا بغيتي خاوتك يرجعوا لديارهم و أولادهم لازم تصرطي هاذ الحبة تاع البيض🥚 كيما راهي
بقات مترددة و هوما يقنعوا فيها ، من خوفها صرطتها كيما راهي😱
فاتوا أيام وفقصت البيضة وخرج منها حنش🐍 في كرش ودعة المسكينة🥺، بدات تمرض 😨و تحس حاجة كل مرة توجع فيها في كرشها😲
ورجعت تاكل و ما تشبعش😱 ، و تستفرغ من الألم🤮 ، نقص وزنها و ذبالت و بانت كرشها كبيرة🤒 ، وبداو نسا خاوتها يسقسو فيها و يقولولها لوكان يشوفوك خاوتك يذبحوك😱 ، وهي تبكي و تقوللهم انها بريئة و مادارت والو🥺
وطبعا باش يكملوا خطتهم دارو ارواحهم خايفين عليها ، قالولها احنا نتصرفوا بالصح لازم تساعفينا🤫
اداوها لواد العبيد غطسوها فيه ولات كحلة 🌚بعدما كانت بيضة كيما القمر🌛 ، و اداو معاهم خادمة عندهم غطسوها في واد الاحرار رجعت بيضة
وبدلولهم حوايجهم ، وحطو ودعة في بلاصة الخدامة و الخدامة في بلاصة ودعة😮
رجعو الخاوة من الصيد متوحشين أختهم ، ولكن صابوها متبدلة بزاف😦 ، قالولهم نساهم بلي اختهم مرضت بزاف موراهم و تبكمت ماعادتش قادرة تهدر🤐، وطبعا هوما هددوا الخدامة بالقتل اذا حلت فمها🤫 ، جابولها خاوتها قاع الاطباء بلا فايدة، و بقاو شاكين ، حسوا بلي كاينة حاجة ، بقاو يعسوا فيها.🧐
حتى وحد النهار دخل خوها الصغير لبلاصة الخدم صابها😱 ، و صاب كرشها لفمها😱 ، من الخلعة و الزعاف ما انتبهش بلي اختو رجعت كحلة🌚 ، شدها من شعرها و عيط لخاوتو قاللهم شوفوا شا لقيت 😤، جن جنونهم و بغاو يقتلوها ، وهي تبكي و تقوللهم مادرت والو😢😢، تدخلوا نساهم و قالولهم تستاهل تندفن حية باش ماتوليش حكايتهم على كل لسان و ينتشر السر و ينفضحو.😈😱
أداوها حفرولها حفرة و ردموها فيها و شعرها خرج تخلط مع الحشيش لانو طويل ، وهوما ردموها بالخف ، فات وقت صغير ، وسمعت صوت حصان جاي🐎 ، حبس الحصان و بقى ياكل فالحشيش🐎 ، نهش شعرها معاه ، زقات وقالتلو : "أي ضريتني ، ماكفاكمش اللي درتوه فيا"🥺
انصدم الراجل و بغا يرجع 🧔، ومن بعد خمم و نبش فالتراب ، قالتلو "وذرك شا بغيتو مني؟"، حل عليها الراجل الحفرة و خرجها قاللها :
"انت بنت الدنيا و لا الاخرة"😲
قالتلو : "أنا كنت بنت الدنيا و ذروك راني بنت الآخرة"😢
أداها الراجل لدارو ، وقالها عليك أمان الله ، انا صدقت أنك بريئة ، ورايح نشوف كرشك كي كبرت علاش ، بعدما ريحت و كلات و تحممت😳
وبقات يامات و هي كل مرة تمشط شعرها ، تقول الكلام اللي علماتهلها أمها🎶
لكاس الكاس كوسوه
خوتو سبعة وزوجوه
خيولهم سبعة وكوسوه
نساهم سبعة وكوسوه
ونهار العيد زينوه

والراجل🧔 ما علابالوش شكون هي ، خاوتها معروفين و ما بغاتش تشوه صورتهم و تهينهم قدام الناس، وهو مابغاش يضغط عليها
بالصح كان كل مرة يسمع غنيتها بلا ماتعرف بلي سمعها.
بعد أيام سافر الراجل لحكيم و خلاها .
وصل عندو حكالو حكايتها ، قالو الحكيم لازم نشوفها ، جابو معاه ، وخبراتو بالحكاية مع نسا خاوتها .👌
الحكيم عرف بلي هذا تدبير شيطاني👹 ، وعرف بلي البيضة تاع حنش🐍 و هو اللي راه يكبر في كرشها
أمالا قال للراجل شوف لازم تذبح خروف🐑 و تشوي اللحم و تكثر فيه الملح بزاف🍗🥩 ، و تعطيها تاكل حتى ما تقدرش بلا ما تشرب الما🥛
وكي تشبع مليح علقها من رجلها و دير تحت راسها باسينة تاع ماء .🧊
الراجل دار قاع شا قالو الحكيم ، بقات ودعة معلقة من رجلها و بعد شوية ولات تعيط و تبكي حتى خرج من فمها حنش كبير🐍اللي كان عطشان و شاف الماء.
طاح الحنش فالباسبينة 🧊قتلو الراجل وقاللها ذروك تحكيلي حكايتك👌
انا سمعتك تقولي كلام كل مرة ، انت شكون و شاهي حكايتك
بقات ودعة تبكي😢 و تحكيلو قاللها شوفي عندي حل المشكل👍 ، راح عند الحكيم جابو من جديد بعدما كملو الحكاية ، ودار الحنش🐍 اللي خرج من كرش ودعة في رزمة وراح جاب خاوتها ، قاللهم أختكم عندي و حكايتها تبكي😢
بالصح ما تقولوش لنساكم، راحو معاه خاوتها ، لقاو الحكيم و شافو الحنش و طلبوا السماح من أختهم العزيزة❤️ ودعة
ووعدو نفوسهم باش اللي تسبب في هاذ الماساة يتعاقب
اعطاهم الحكيم تدبيرة👌
ورجعو لدارهم ، و معاهم ودعة ، بالصح خباوها باش ما يشوفوهاش نساهم🤫
حفروا حفرة كبيرة و شعلوا فيها النار🔥 وقالو لنساهم كل وحدة فيكم تنقز فوق الحفرة سبع مرات ، رفضوا فالاول
بالصح قالولهم اللي ما تنفذتش معناها كذبت علينا و على ودعة و خلاتنا ندفنوها🥺
طبعا هوما ما علابالهمش و بدات كل وحدة باغية تبين بلي خاطيها👌
فاتت امراة الكبير طاحت فالحفرة 🤭، زادت اللي موراها و اللي موراها كيف كيف😉
ستة منهم طاحوا فالحفرة ، مين جا دور امراة أصغر واحد فيهم قفزت 7 مرات وماصرالها والو👌
لانها ماكانتش معاهم في التدبيرة الشريرة وكانت تشوف و ما فاهماش🙄
على بيها يقول اللي حفر حفرة لخوه يطيح فيها👌
ومن بعد ودعة اداوها خاوتها لواد الأحرار رجعت كيما كانت و غطسوا الخادمة في واد العبيد رجعت كيما كانت وعاقبوها اللي دست عليهم
وتزوجت ودعة من الراجل اللي وقف معاها و سلكها و برأها🤗
وانا كملتلكم اليوم قصتنا نتمنى تكونو ستفاديتو و تقروها لولادكم تصبحو بخير يا وجوه الخير...
ما تنسوش تختموها بالصلاة على الرسول محمد العربي عليه الصلاة و السلام
 
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