شكون توحش يضحك من قلبو 😍راح يكحلها عماها🙄🙄😏😏

خترة واحد ما يعرفش يحكي مع مارتو هدرة حلوة كما العباد
راح عند صاحبو يشكيلو:
قالو كلما نجي نقول لمارتي كلمة حلوة تفهمها بالغالط و لا أنا اللي ما نعرفش نحكي و نولو نضاربو
قالو صاحبو...؟.
ايه ساااهلة ماهلة ، اليوم تولي للدار تلقاها رفدت وردة ،، تقولها واااو وردة و ترفد وردة.....
أيا الراجل ولى للدار لقى مارتو غير كما كملت كنس الدار و رافدة البوبال( أكرمكم الله)
أيا قالها :
سبحان الله پوپال و رافدة پوپال
و غير سمعاتو لمرا بدات تبكي و راحت تجري لشومبرتها...
الصباح راح عند صاحبو و حكالو الموقف قالو صاحبو ياخي حابس أنا عطيتلك مثال باش تشبهها بحاجة شابة شوفا اليوم تولي للدار و شوف معاها و قولها واااااو المشية تاعك تهبل كي لحمامة
أيا السيد راح للدار جات مارتو فايتة قالها المشية تاعك شابة كالحمامة
تبسمت و قاتله
مصح الناس يقولو مشية غزالة
قالها ما يهمش حمامة خزالة حمار نتي كل أصناف الحيوانات
أيا بدات تبكي قاتلو واش درتلك كلما تدخل تقيسني بالهدرة
أيا عاود رجع لصاحبو قالو صاحبو و الله سايي ملقيت ما ندير معاك شوف الليل كي يريح خوك مع مارته ريح مور باب الصالون و الحاجة اللي يقولها لمارته روح نتا ثاني و قولها لمارتك
جا الليل و ريح السيد مور باب الصالون يتصنت على خوه و مارته
قال خوه لمارته
شحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟
باينة عندنا واحد.......
قالها لالا كاين زوج....
وينو الزاوج؟؟؟؟؟
اللول راهو فالسما و الثاني هو نتي
أيا السيد راح يجري لمارتو قالها
حاب نسقسيك على حاجة
وي.....
شحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟؟؟؟؟
باينة واحد
لالا كاين زوج
وراه الزاوج؟؟؟؟؟
اللول راهو فالسما و الثاني هو مارت خويا
راح عند صاحبو يشكيلو:
قالو كلما نجي نقول لمارتي كلمة حلوة تفهمها بالغالط و لا أنا اللي ما نعرفش نحكي و نولو نضاربو
قالو صاحبو...؟.
ايه ساااهلة ماهلة ، اليوم تولي للدار تلقاها رفدت وردة ،، تقولها واااو وردة و ترفد وردة.....
أيا الراجل ولى للدار لقى مارتو غير كما كملت كنس الدار و رافدة البوبال( أكرمكم الله)
أيا قالها :
سبحان الله پوپال و رافدة پوپال
و غير سمعاتو لمرا بدات تبكي و راحت تجري لشومبرتها...
الصباح راح عند صاحبو و حكالو الموقف قالو صاحبو ياخي حابس أنا عطيتلك مثال باش تشبهها بحاجة شابة شوفا اليوم تولي للدار و شوف معاها و قولها واااااو المشية تاعك تهبل كي لحمامة
أيا السيد راح للدار جات مارتو فايتة قالها المشية تاعك شابة كالحمامة
تبسمت و قاتله
مصح الناس يقولو مشية غزالة
قالها ما يهمش حمامة خزالة حمار نتي كل أصناف الحيوانات
أيا بدات تبكي قاتلو واش درتلك كلما تدخل تقيسني بالهدرة
أيا عاود رجع لصاحبو قالو صاحبو و الله سايي ملقيت ما ندير معاك شوف الليل كي يريح خوك مع مارته ريح مور باب الصالون و الحاجة اللي يقولها لمارته روح نتا ثاني و قولها لمارتك
جا الليل و ريح السيد مور باب الصالون يتصنت على خوه و مارته
قال خوه لمارته
شحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟
باينة عندنا واحد.......
قالها لالا كاين زوج....
وينو الزاوج؟؟؟؟؟
اللول راهو فالسما و الثاني هو نتي
أيا السيد راح يجري لمارتو قالها
حاب نسقسيك على حاجة
وي.....
شحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟؟؟؟؟
باينة واحد
لالا كاين زوج
وراه الزاوج؟؟؟؟؟
اللول راهو فالسما و الثاني هو مارت خويا