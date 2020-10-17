شكون توحش يضحك من قلبو 😍راح يكحلها عماها🙄🙄😏😏

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,077
النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
خترة واحد ما يعرفش يحكي مع مارتو هدرة حلوة كما العباد😏😏😏
راح عند صاحبو يشكيلو:😢😢
قالو كلما نجي نقول لمارتي كلمة حلوة 🌸🌸تفهمها بالغالط و لا أنا اللي ما نعرفش نحكي و نولو نضاربو😱😱😥😥
قالو صاحبو...؟.
ايه ساااهلة ماهلة ، اليوم تولي للدار تلقاها رفدت وردة 🌷🌷🌷،، تقولها واااو وردة و ترفد وردة.....🥀🥀🥀
أيا الراجل ولى للدار لقى مارتو غير كما كملت كنس الدار و رافدة البوبال( أكرمكم الله)
أيا قالها :
سبحان الله پوپال و رافدة پوپال🤢🤢🤢🤢
و غير سمعاتو لمرا بدات تبكي و راحت تجري لشومبرتها...😢😢😢😢
الصباح راح عند صاحبو و حكالو الموقف 😥😥😥قالو صاحبو ياخي حابس أنا عطيتلك مثال باش تشبهها بحاجة شابة 🙄🙄🙄شوفا اليوم تولي للدار و شوف معاها و قولها واااااو المشية تاعك تهبل كي لحمامة🦆🦆🦆
أيا السيد راح للدار جات مارتو فايتة قالها المشية تاعك شابة كالحمامة
تبسمت و قاتله😘😘😘
مصح الناس يقولو مشية غزالة😍😍😍😍
قالها ما يهمش حمامة خزالة حمار نتي كل أصناف الحيوانات😂😂😂
أيا بدات تبكي قاتلو واش درتلك كلما تدخل تقيسني بالهدرة😢😢😢
أيا عاود رجع لصاحبو قالو صاحبو و الله سايي ملقيت ما ندير معاك شوف الليل كي يريح خوك مع مارته💓💓 ريح مور باب الصالون و الحاجة اللي يقولها لمارته روح نتا ثاني و قولها لمارتك👌👌👌👌
جا الليل و ريح السيد مور باب الصالون يتصنت على خوه و مارته
قال خوه لمارته 🤔🤔🤔🤔
شحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟
باينة عندنا واحد.......
قالها لالا كاين زوج....
وينو الزاوج؟؟؟؟؟
اللول راهو فالسما و الثاني هو نتي😍😍😍😍
أيا السيد راح يجري لمارتو قالها 😎😎😎😎😎
حاب نسقسيك على حاجة😍😍😍😍😍
وي.....
شحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟؟؟؟؟
باينة واحد🙄🙄🙄
لالا كاين زوج❤❤❤
وراه الزاوج؟؟؟؟؟
اللول راهو فالسما و الثاني هو مارت خويا😂😂😂😂😂😂
 
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