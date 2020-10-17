شكون توحش يضحك من قلبو 😍راح يكحلها عماها🙄🙄😏😏

خترة واحد ما يعرفش يحكي مع مارتو هدرة حلوة كما العبادراح عند صاحبو يشكيلو:قالو كلما نجي نقول لمارتي كلمة حلوةتفهمها بالغالط و لا أنا اللي ما نعرفش نحكي و نولو نضاربوقالو صاحبو...؟.ايه ساااهلة ماهلة ، اليوم تولي للدار تلقاها رفدت وردة،، تقولها واااو وردة و ترفد وردة.....أيا الراجل ولى للدار لقى مارتو غير كما كملت كنس الدار و رافدة البوبال( أكرمكم الله)أيا قالها :سبحان الله پوپال و رافدة پوپالو غير سمعاتو لمرا بدات تبكي و راحت تجري لشومبرتها...الصباح راح عند صاحبو و حكالو الموقفقالو صاحبو ياخي حابس أنا عطيتلك مثال باش تشبهها بحاجة شابةشوفا اليوم تولي للدار و شوف معاها و قولها واااااو المشية تاعك تهبل كي لحمامةأيا السيد راح للدار جات مارتو فايتة قالها المشية تاعك شابة كالحمامةتبسمت و قاتلهمصح الناس يقولو مشية غزالةقالها ما يهمش حمامة خزالة حمار نتي كل أصناف الحيواناتأيا بدات تبكي قاتلو واش درتلك كلما تدخل تقيسني بالهدرةأيا عاود رجع لصاحبو قالو صاحبو و الله سايي ملقيت ما ندير معاك شوف الليل كي يريح خوك مع مارتهريح مور باب الصالون و الحاجة اللي يقولها لمارته روح نتا ثاني و قولها لمارتكجا الليل و ريح السيد مور باب الصالون يتصنت على خوه و مارتهقال خوه لمارتهشحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟باينة عندنا واحد.......قالها لالا كاين زوج....وينو الزاوج؟؟؟؟؟اللول راهو فالسما و الثاني هو نتيأيا السيد راح يجري لمارتو قالهاحاب نسقسيك على حاجةوي.....شحال عندنا من قمر فالدنيا؟؟؟؟؟؟؟باينة واحدلالا كاين زوجوراه الزاوج؟؟؟؟؟اللول راهو فالسما و الثاني هو مارت خويا