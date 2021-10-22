قبل الكلاسيكو.. ثلاثي الريال يكشف عاداته في المباريات الكبرى

كشف لاعبا ريال مدريد، ديفيد ألابا ولوكا مودريتش، عن بعض تقاليدهما قبل خوض مباراة كبيرة مثل الكلاسيكو، المقرر يوم الأحد المقبل أمام برشلونة، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.





وأوضح ألابا أنه دائما ما يقرأ الإنجيل صباح يوم المباراة، في حين أشار مودريتش إلى أنه دائما ما يُقبل واقي الساق، الذي يحمل صورة أسرته.



وقال ألابا "أرتاح خلال النهار في غرفتي، وأقرأ الكتاب المقدس.. حين نصل أقوم بالإحماء وأصبح مستعدا".



وأضاف مودريتش "في الإحماء، أدخل الملعب بالقدم اليسرى أولا، ودائما ما أقبل واقي الساق الذي توجد عليه صورة أسرتي".



أما لوكاس فاسكيز، فأوضح أنه يتناول الإفطار صباح يوم المباراة، ويحب الاسترخاء من خلال القراءة ومشاهدة مسلسلات.



وأردف "أنام في القيلولة، وأستمع للموسيقى التي تحفزني في الطريق.. وأدخل الملعب بالقدم اليمنى".



تم نقل من موقع كوورة​