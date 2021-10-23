تنقصني قطعة

الحب الحقيقي ليس لأولئك الذين يشبهوننا

بل لأولئك الذين يكملوننا!

ثمة نقص فينا لا يكمله إلا شخص واحد

جوع لا يسده إلا شخص واحد

عطش لا يرويه إلا شخص واحد

ثمة شخص تبدو من دونه ناقصا مهما حاولت أن تتظاهر بتمامك

دونه تبدو كلعبة الأحجية :

صورة ينقصها قطعة واحدة صغيرة لتكتمل وتغدو أحيانا تلك القطعة أهم من بقية الصورة .

مقتبس من كتاب "حديث الصباح

لمؤلفه: أدهم الشرقاوي