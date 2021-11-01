أبحث عنك10

عندما تنفلتُ الكلمة من سجن الصبر

تطيح بكل الحواجز ..تتمرد على الصمت والحذر والهدوء

تخرج زوبعة قلب مشتعل بأنين الشوق لمن مات ولمن هجر

تصور أحدهم أغلق أبواب العودة منذ أكثر من ربع قرن

والآخر أُغلقتْ دونه الأبوابُ بأمر الله

والبابان يشعلان قلبي بنار الحنين لمن هما خلفهما

ومعهما أم وأب وأخت غيَّبها القدر وهي تعطي للحياة زينة

حملت من أمها الحنان والصفاء ودفء الوجود

فانثالت حروفي في خضم الألم تبثه كلمات جريحة

ربما قرأها من هجرنا وهو على قيد الحياة

فيعود بشيء من سعادة يحملها لنا هدية منه

لمن هداه بالشوق إليه ربيع العمر.

أختك