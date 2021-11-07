السلام عليكم



متوفر 500$Usdt للبيع مقابل CCP

السعر: 1 دولار =195دج



الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

اقل مبلغ للبيع 50$



العمولة علي شاري



للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ