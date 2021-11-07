السلام عليكم..عندي بزاف مدخلتش للمة وقريت مواضيعها...اليوم رايحة نهدر على أصعب فترة فاتت عليا يعني نفرغ قلبي.....ممكن هادي اول مرة نديرها مي ملقيتش لمن نفرغ قلبي و شكون يسمعني صح...شحال من صراولي مواقف خلاوني نحس أنو وجودي فالدنيا كعدمو...حسيت روحي ماني ندير والو...كلش واللي بلا معنى كي كانت تعنيلي كلش قرايتي صنعتي سماطلي كللش...أبسط حاجة ممكن يشوفها الناس والوا تفرحني...وليت نخمم بزااف...كانت كي تغيضني حاجة نبكي نرتاح دوكا وليت حتى البكية راحت...الحمد الله على كل حال...رغم هذا كامل مزالني متيقنة والحمد الله أنو كلش راح يفوت وننسا و كلي ناصرا والو...و شكرا لكل واحد و وحدة فاتت وقراو كلامي..