متوفر 720 اورو skrill
سعر البيع : 200 دج للاورو
عمولة التحويل من حساب بالاورو الى حساب بالاورو اتحملها انا البائع اي تصلك 720 اورو صافية
اذا كان حسابك يستقبل بالدولار قد يقوم البنك باقتطاع عمولة اضافية للتحويل الى الدولار تتحملها انت الشاري
عمولة الوسيط يتحملها الشاري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
سعر البيع : 200 دج للاورو
عمولة التحويل من حساب بالاورو الى حساب بالاورو اتحملها انا البائع اي تصلك 720 اورو صافية
اذا كان حسابك يستقبل بالدولار قد يقوم البنك باقتطاع عمولة اضافية للتحويل الى الدولار تتحملها انت الشاري
عمولة الوسيط يتحملها الشاري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا