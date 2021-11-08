متوفر 720 اورو skrill

سعر البيع : 200 دج للاورو

عمولة التحويل من حساب بالاورو الى حساب بالاورو اتحملها انا البائع اي تصلك 720 اورو صافية

اذا كان حسابك يستقبل بالدولار قد يقوم البنك باقتطاع عمولة اضافية للتحويل الى الدولار تتحملها انت الشاري

عمولة الوسيط يتحملها الشاري

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا