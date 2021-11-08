طلب وساطة متوفر 720 اورو skrill مقابل 200 دج

ا

الاسم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 أكتوبر 2017
المشاركات
5
النقاط
2
العمر
30
محل الإقامة
الجزائر
متوفر 720 اورو skrill
سعر البيع : 200 دج للاورو
عمولة التحويل من حساب بالاورو الى حساب بالاورو اتحملها انا البائع اي تصلك 720 اورو صافية
اذا كان حسابك يستقبل بالدولار قد يقوم البنك باقتطاع عمولة اضافية للتحويل الى الدولار تتحملها انت الشاري
عمولة الوسيط يتحملها الشاري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
 

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MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
9,917
النقاط
351
احجزلي فقط كامل مبلغ فقط ادا امكن ذكر مصدر مال و شكرا
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
335
النقاط
509
العمر
22
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
جاري فتح محادثة بينكما
 
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