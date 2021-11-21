13 نصيحة لك/ي

إليك عزيزي القارئ 13 نصيحة لتطوير الذات:​ 1. اقرأ في كتاب كل يوم​ عندما تقرأ كتابًا يوميًا ستغذّي عقلك بمعرفة أكثر وأكثر، وكلما زاد عدد الكتب التي تقرأها زاد ثقافتك ومخزونك اللغوي، وبالتأكيد هذا يساعدك على أن تطور ذاتك.



2.تغلب على مخاوفك​ من منّا ليس لديه مخاوف؟ الخوف من التحدث أمام الجمهور والخوف من المخاطرة، الخوف من الفشل، جميع مخاوفنا يبقينا في نفس النقطة ويمنعنا من التطور. عندما تدرك أن مخاوفك وجدت لتطورها فإنك تتغلب على هذه المخاوف.



3. اكتب رسالة إلى مستقبلك​ من أفضل الطرق لتنمية وتطوير الذات، تخيّل نفسك أين تكون بعد خمس سنواتٍ من الآن؟ هل ستكون نفس الشخصية أم مختلفًا؟ أي نوع من الأشخاص ستكون؟ اكتب رسالة إلى مستقبلك وأغلقها حدد تاريخًا في التقويم لفتحه بعد عامٍ من الآن، هذه الطريقة تساعدك على العمل بجدٍ أكثر لتصبح الشخص الذي تريد أن تفتح فيه الرسالة.



4. اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك​ لا شيء يأتي بسهولة، التطور الحقيقي يأتي بعد عملٍ شاق كوننا مرتاحين لا يساعدنا على التطور بل يشعرنا بالملل والركود، افعل شيئًا مختلفًا، غيّر روتينك حينها ستتطوّر وتتعلم كيف تواجه ظروفًا جديدة.



5. ابنِ عادة جديدة​ لا أقصد هنا بالعادات السيئة بل العادات الجيدة كقراءة الكتب أو ممارسة الرياضة، فقد تكون تلك العادة البسيطة سببًا في تحسين إنتاجيتك واكتشاف ذاتك.



6.اعترف بعيوبك الخاصة بك​ كل شخص لديه عيوب، ولكن قلّما تجد من يعترف بعيوبه فالاعتراف بالعيوب يساعدنا على فهمها ومعالجتها.



7. اترك الماضي​ هل ارتكبت أخطاءً في الماضي؟ إن قلت نعم فهذا جيد؛ لأن الأخطاء ما وجدت إلا لنتعلم منها فلا يجب علينا أن نعلق أنفسنا في الماضي فدعها تمضي لأن الاحتفاظ بها يمنعك من أن تصبح شخصًا أفضل.



8.تعلّم من الناس المعجبين بهم​ لا بد أن لديك من هو أنت معجبٌ به، وبالتأكيد أنت لم تنعجب به عبثًا بل أن هناك صفة فيه أعجبك، فهؤلاء الناس يعكسون صفات معينة تريد أنت الحصول عليها لنفسك فاعمل لأنك أنت أيضًا قادر على أن تمتلك هذه الصفات.



9. اتبع شغفك​ أتتساءل وما علاقة شغفك بتطوير الذات؟ حسنًا إن اتباع شغفك يساعدك على أن تفهم نفسك أكثر فتتعرف على نقاط قوتك وضعفك، ويساعدك على اكتساب المزيد من الخبرة لتصبح أفضل .



10.اترك العادات السيئة​ إذا أردت أن تطور نفسك فعليك أن تتخلى عن بعض العادات السيئة كالتدخين لأن من شأن تلك العادات أن تقلل من احترامك لذاتك.



11.تجنب الأشخاص السلبيين​ إذا نظرت من حولك فإنك تجد الكثير من الأشخاص الذين لا يريدون نجاحك، وإذا ما أقدمت على فعل شيء جيد فإنهم يحبطونك، في الحقيقة هؤلاء الأشخاص لا ينجحون في فعل هذا الشيء لذلك لا يريدون من غيرهم أن ينجحوا في ذلك، فقط تجاهلهم وأكمل ما بدأت فعله.



12.نظّم وقتك​ انظر إلى الأشخاص الناجحين في الحياة فجميعهم ينظمون أوقاتهم ولا يضيعونها في ما لا ينفعهم، بل لا يكاد يمر يوم في حياتهم إلا وتعلموا أشياء جديدة فكن أنت من هؤلاء النخبة الذين نجحوا في الحياة بتنظيم أوقاتهم.



13. تعلم دائمًا:​ إن التعلم المستمر يساعد على إثراء الذات بكل ما هو جديد، فالتعلم لا ينتهي في مرحلةٍ معينة، وكلما تعلمت أكثر أدركت أنك لا تعرف شيئًا.



إن الغالبية العظمى من الناس يتوقفون عند نقطة محددة ولا يحاولون أن يطوروا أنفسهم أكثر معتقدين أنهم بلغوا أعلى الدرجات، ولكن احذر أن تكون مثلهم فالتطور عملية لا نهائية لأن كل يوم يضاف إلى العالم شيء جديد ينتظر اكتشافك