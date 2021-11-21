-هل كان قلبي قاسيا ليكون هذا الهجر قدري ام اني مظلوم في بحر الحب وحدي. -بسألك وارجوك خبرني بالأمس كنت تودني واليوم صرت تصدني باكر كيف بتعاملني. -ياقدرة قلبك القاسي لحق ينسى ويتنكر ويصبح للغلا ناسي وهو في داخلي يكبر. -أنا مبحر مع العالم على زورق بلا مجداف على كف الزمن تايه ولا ادري وين يرميني. -غريبه ماتشتاق لصوتي وتحب تسمع سكوتي ياترى لو مت بتفرح بموتي. -يا سنين عمري كفايه حزن يا سنين خلاص راح الذي يستاهل احزانك. -رسمت الدنيا بعيونك وتهت فيها ومن دونك حالف اني ما اخونك احبك موت واصونك يا عمري. -ازعل مني مره وراضي علي مره بس لا تنساني بالمرة. -عطشان والدنيا مطر والعين ما تشبع نضر مشتاقلك يا احلى البشر. -يا من غفوت علي صدري كيف تعلمت غدري كنت سلاحا في يدي اصبحت خنجر في ظهري. -اصعب شي في الدنيا ان تجلس مع نفسك فلا تجدها ظلل العباره كي تقرأها. -كنت احسب اني غاليك بس الزمن علمني من اكون مجرد عابر مجهول في حياتك. -ألا ياعين لاتبكين وعيشي نعمة النسيان خساره دمعتك تنزل على من لا يراعيها. -سأكتب على حبنا على جدار الزمن فإن عشنا عشنا معا وان متنا نتقاسم الكفن. -أحبك لين ترفعني ايادي الناس يم قبري احبك لين يغمرني تراب القبر وغباره. -ألا يا قلب يامسكين ترى باعوك احبابك يقول اصبر على جرحك إلين الله يفرجها. -غلطتي اني علمتك انه قلبي من زجاج مادريت انه غيري علمك رمي الحجر. -دون التاريخ احزاني وحكم القدر اعيش وحداني لاخل ولاصاحب الكل تناساني. -تركني الصبر كما تركتني اكاد ارى القبر وفيه وسادتي حتى دموعي تبتسم لموتي. -انا الذي ماتت اغصاني وجف ينبوعي انا الذي تحولت جنات عشقي مقابرا لدموعي. -في ها الزمن اذا جرحت وعذبت يحبونك واذا حبيت وتعذبت ينسونك. -علمتني الاخلاص ، ونسيت ان تخلص لي.