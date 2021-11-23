​ حب الوطن



لا شك ان اي إنسان سواء كان مسلما او كافرا ، بل وأي ممتلك للإنسانية يجد في نفسه رفض واستنكار ومقت لحوادث التفجير الآثمة والاليمة التي حدثت في بلادنا الحبيبة الأيام الفارطة وذلك جراء ما انتجته من قتل وتدمير وترويع وتكدير للأمن في هذا المجتمع المسلم الذي لم يتعود على مثل هذه الأعمال الحقيرة ، وقد اجمع العقلاء والعلماء والمسؤولين والمفكرين، وغيرهم من فئات الناس على الإدانة والرفض والاستهجان لهذه الاعمال الارهابية ووقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص.



لقد اعجبني وافرحني وقوف الشعب الجزائري بكافة فئاته وقوفا واحدا ضد هذا التيار المنحرف الذي يريد العبث بأمننا ووحدتنا وتماسكنا.



ان من يقف وراء هذه الأحداث لن يستطيع ان يصل الى هدفه مادام اننا متحدون حكومة وشعبا ضد كل من تسول له نفسه المساس بهذا البلد الطيب .



ان للوطن مكانة عالية في النفوس ولدى الجميع فهو المكان الذي ولدنا فوق ترابه وعشنا تحت سمائه و ذقنا الامن والامان في رحابه وترعرعنا في كنفه وعشقنا وديانه وسهوله وتلاله وحبه يجري في عروقنا وله منا التضحية والفداء وهو عز و فخر لنا وللمسلمين ولا نرضى ان يسب بالقول فضلا ان يعتدى عليه .



وللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق



ان ديون الوطن علينا لا تعد ولا تحصى وحقوقه علينا كثيرة فمن حق الوطن علينا ولائنا له ولولاة أمره ومن حقه علينا المحافظة على امنه واستقراره فكل مواطن منا هو شرطي للوطن ومن حقه علينا المحافظة على ممتلكاته وثرواته وان لا ندع فرصة لدعاة الشر والضلال ان يزعزعوا الثقة في ولاة امرنا وعلمائنا ودعاتنا وان لا نستمع لكل زاعق وناعق.



يا وطنا كلنا لك ذخيره لا نوى الباغي بك الشر ثرنا



ستظل ياوطني عزيزا شامخ الرأس قويا متماسكا مهما تحالفت قوى الشر والضلال للنيل منك ومهما دبر لك من مؤامرات خسيسة لأنك تسير على شريعة الله وعلى منهج الوسطية والاعتدال ولانك جمعت بين الدنيا والدين.



نعم الحساد كثير



نعم المفسدون كثير



نعم المتربصون كثير



نعم المتآمرون كثير



ولكن انت يا وطني اقوى من كل هؤلاء



نعم أقوى بدينك العملاق



واقوى بحكامك المخلصون



وأقوى بشعبك المحب الوفي الغيور



وفوق ذلك أقوى بوحدتك القوية.



أدام الله لهذه البلاد الطاهرة عزتها ومجدها وأمنها وأمانها وأبقاها الله منيعة حصينة ومعقلاً من معاقل الدفاع عن العقيدة والتراث والحضارة في كل مكان وزمان.



وطني حبيبي ولدت على ترابك وشربت من مائك وعشت في ارضك فكيف لي ان انكر الجميل وان لا ابادلك الحب واحميك من العدو اللعين فأنت كل حياتي فكيف للانسان ان يعيش بلا وطن وكيف للانسان ان ينكر جميل الوطن ، وطني حبيبي كم قدمت لي من الاشياء الكثيره .... يأتي حبنا للوطن بعد حب الله والملك ليس فقط لانه وطننا بل لانه وطن الجميع حماك الله ياوطني يا اجمل وطن ، ياوطن الكرامة والعروبة .



تتبعثر كلماتي في حب وطني وفي اركان جغرافيتك تستفيق المشاعر. فحبك ياوطني يسري في عروق دمي ، ليس لأنك وطني فقط بل لأنك وطن الجميع ، وليس لأنني انتمي لك ، ولكن لأنك تنتمي الى كا آمالي وطموحاتي فقط منحتني الرفعة بين الشعوب والعزة بين الأمم . . فحبك يا وطني يتجدد كل يوم جديد ، احبك باناملي وبأوردتي وبكل أمنياتي اني اسيرة سهولك وأوديتك وسواحلك النقية.



قد تغيب كل مشاعر الحب الا مشاعر حب الوطن . أشعر بنشوة الفرح والبهجة والسرور تحلق بي بين الشمال والجنوب ، وبين الشرق والغرب . بأي لغات العالم تريد ان أخاطبك ياوطني وبأي لغات الولاء انطلق من حروفي . . ان كل الكلمات ، وكل الحروف ، تكاد تكون متلعثمة الا كلماتي التي تنطق بحبك التي تكاد تخرج دون ان امنحها الأذن بالخروج . همسات الشوق في داخلي تنحني ، وتعلن تمردها من خواطري ، شوقآ إليك وهي على ترابك تحلق مغردة وطني الحبيب سأمنحك كل مفرداتي الجميلة في حبك . . .



وطني الحبيب ان ملامحك اليوم تشرق في زهوت الشباب وريعان العنفوان .. فأنت يا وطني تسير اليوم مختلا بين الشعوب .. فكم وقفت شامخا بين أعاصير الحاقدين ونفث كل شيطان مريد .. وكم هزمت مكر كل عابث معتد مريب ..



احبك يا وطني وحبك يسري في الوريد احببتك بكل عفويتي وبكل طوعي وبكل اعتزاز . وسيبقى حبك الى ان اخرج من جدثي وسأعلم ابنائي حبك بل سأرضعهم حبك . . إليك اليوم يا وطني رسالة شوق برغم تواجدي على تراب ارضك النقي ان حبي وعشقي لك يزداد يومآ بعد يوم . . فقط امنحني الفرصة كي أثبت لك ولائي واخلاصي ، فأنت أحب من نفسي الى أنفاسي . فهل تقبل روحي وقطرات دمي إلتزام عهد و وفاء لك مني . . !



كم أحبك يا وطني ..أحبـــــــــــــــــــك ياوطني وأرتوي بمائك ، وأشقي بعدك وأموت فداء لك



. وطني .. ياأرض المجد والعزة



سأمزق أعداءك وأقهر من يتربص بك ،



سأسقيك أبنائي وأجعلهم أوتادك..



كل مايزيد حنيني



سأعانق ترابك وأتمرغ به



عشقاً وهياماً ووفاء لك ..



هكذا أشم ولدي وأحضن جدي وأعانق أمي وتهدأ نفسي ويطيب عيشي ..



وطني ..



أيها المجد الأبي لا وجود لي إلا بك



ولا كرامة لي إلا بك



وكيف أكون إلا بك

كل مافيك يا وطني جميل.عزنا الاسلام هو غاية فخرنا فيه سر وجودنا ونموت دونه





جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهيا بك.....سهولك حضن جدي الحنون.







كل مافيك يا وطني جميل.عزنا الاسلام هو غاية فخرنا فيه سر وجودنا ونموت دونه