Hamdy 11
:: عضو منتسِب ::
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كمبوند لافيردي العاصمة الادارية الجديدة
La Verde New Capital
(لافيردي اخضر في قلب العاصمة الجديدة)
La Verde New Capital
(لافيردي اخضر في قلب العاصمة الجديدة)
التصميم الهندسي والتخطيطي لمشروع كمبوند لافيردي العاصمة الاداريةالجديدة
على أحدث وأروع التصميمات تم تصميم كمبوند لافيردى العاصمة الإدارية الجديدة ،فذلك الكمبوند
يجمع ما بين الحداثة و الكلاسيكية على الطراز الإسباني.
– يتناسب التصميم في كمبوند لافيردى العاصمة الإدارية الجديدة مع المناخ في البحر الابيض المتوسط
– الارشات في كمبوند لافيردى العاصمة الإدارية الجديدة تتكون من الجرانيت والرخام
– جميع الوجهات في كمبوند لافيردى العاصمة الإدارية الجديدة دبل فيس اي وجهين
– الوحدات في كمبوند لافيردى العاصمة الإدارية كلها تطل علي مناظر و فيوهات فريدة و متميزة
لقد حرصنا في كمبوند لافيردى العاصمة الإدارية الجديدة على أن يكون التخطيط العمراني في غاية الدقة والتنظيم وعلي قدر عالي من الدقة والمنهجية
من حيث قرب الوحدات من الخدمات والمناظر الطبيعية التي تتمتع بها ، فلا يوجد ما يمكن تجاهله.
والمسافة بين الوحدات التنظيمية وبينهم ، بحيث يكون لكل وحدة خصوصيتها الخاصة.