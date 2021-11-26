تمرين واحد بسيط

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gamalo

:: عضو منتسِب ::
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27 أكتوبر 2021
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تمرين واحد بسيط لتخفيف نوبات الهلع وطنين الأذن والدوخة​

عندما كان عمري أكثر من ثلاثين عامًا ، في كثير من الأحيان لا تظهر أكثر الأحاسيس السارة في المساء. أنت تعمل نهارًا ، وتعود إلى المنزل ، وأذنيك تطن ، ورأسك تدور ، وفي الليل تستيقظ متصببًا عرقًا باردًا.


في مرحلة ما ، ناقشنا موضوع العمر والأعراض غير السارة مع الأصدقاء ، وقام أحد الرفاق بتدريس التمرين. ورث هذه الطريقة عن جده الذي كان يشعر بالرضا حتى في سن لائقة.

تحتاج إلى الوقوف بشكل مستقيم ، ومد ذراعيك للأمام ، وإغلاق عينيك ، وثني إحدى رجليك عند الركبة. ويبدو الأمر بسيطًا جدًا للوهلة الأولى فقط.
في الواقع ، من الصعب جدًا إكمال التمرين. عندما قررت أن أجربها لأول مرة ، استغرق الأمر ثلاثين ثانية ، ثم كادت أن أسقط.

إذا كانت عيناك مفتوحتين ، فأنت تقف في هذا الوضع دون أي مشاكل ، وغالبًا ما تختار إحدى النقاط التي أمامك كمحور تركيز. بمجرد أن تغمض عينيك ، يتغير الوضع بشكل جذري.

بمجرد عدم وجود هذا الاتصال المرئي للغاية ، تفقد الاتجاه. أنت تترنح ، هناك رغبة في التلويح بيديك ، كما لو كانت متشبثة.


جاء التمرين من الشرق ، حيث يحظى بشعبية كبيرة ، ويقوم به الصغار والكبار. يتيح لك هذا التمرين البسيط استعادة القوة والتعامل مع الأمراض. أفضل جزء هو أنه ليس هناك حاجة إلى تدريب خاص ، ولا توجد قيود عمرية.

من المهم أن تتخذ وقفة مستقيمة ، وتصويب ، وإغلاق عينيك ، وخفض ذراعيك ، والتنفس بعمق وببطء ، ثم مد ذراعيك للأمام ، ورفع ساقك.
نفعل كل هذا بأعيننا مغلقة. ومن أجل الحفاظ على التوازن ، نركز على أطراف أصابع القدم التي أصبحت المحور.


يجب إغلاق العيون
تحتاج إلى القيام بهذا التمرين بانتظام ، فهو من أجل القدرة على التحمل. بطبيعة الحال ، استشر طبيبك قبل البدء في هذا التدريب. قريباً فقط ، ستكون الحالة الصحية أفضل بكثير.
 

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