صنع قلب ♥ للزينة "تعليقة"

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
اعضاء و زوار منتدى اللمة اهلا بكم
اليوم اردت مشاركتكم خطوات لصنع قلب لتزين او كتعليقة للمفاتيح او حقيبة .....
الادوات :
مقص
طابع قلب
قماش او اي شي يصلح لنفس الحاجه
بعدها نرسم القلب و نقوم بقصه
ثم نحضر "لوات "او قطن او قماش للحشو
و بعد الصاق القلبين نترك فتحة للحشو ثم نغلقها عند الانتهاء
و اخيرا نلصق "الاستراس" او اي شي في الجانب
ثم الشكل النهائي
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت