صنع قلب ♥ للزينة "تعليقة"

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,129
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
بسم الله 01.png




الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

اعضاء و زوار منتدى اللمة اهلا بكم

اليوم اردت مشاركتكم خطوات لصنع قلب لتزين او كتعليقة للمفاتيح او حقيبة .....

الادوات :
مقص
طابع قلب
قماش او اي شي يصلح لنفس الحاجه

IMG_20200328_212751.jpg

بعدها نرسم القلب و نقوم بقصه

IMG_20200328_212804.jpg

ثم نحضر "لوات "او قطن او قماش للحشو
و بعد الصاق القلبين نترك فتحة للحشو ثم نغلقها عند الانتهاء
و اخيرا نلصق "الاستراس" او اي شي في الجانب
IMG_20200328_213517.jpg




ثم الشكل النهائي
IMG_20200328_214725.jpg



وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل

نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت


امان الله 1.png
 
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