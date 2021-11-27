لعبة سؤال وجواب

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- لو خيروكي بين قتل والدك أو زواجك دون علمه؟'(نتزوج دون علمه)
- لو خيروكي بين بحر من البيسي وبحر من الشيكولاتة؟ (بحر شكولاطة)
- لَو خيروكي بين فيلم رومانسي وفيلم كوميدي؟ (فلم رومانسي)
- لو خيروكي يموت حبيبك أو يخونك؟ (يموت)
- لو خيروكي تتزوجي شخص تحبيه أنتي ولا يحبك هو أو تتزوجي شخص يحبك هو ولا تحبيه أنتي؟(يحبني ومانحبوش ومع الوقت نولي نحبو هههه)
- إذا خيروكي تتزوجي عدو والدك أو يسجن والدك؟(يسجن والدي لان لو تزوجت عدو والدي يولي يشمت فيا زكارة في والدي )
- لو خيروكي تنحرمي من الانترنت ام الاكل؟ (الانترنت)
- لو خيروكي بين الزواج من رجل لا تحبيه وتنجبي أو تتزوجي حبيبك ولا تنجبي؟(حبيبي ولا انجب)
- لَو خيروكي بين البيتزا أو الشاورما؟ (الشاورما)
- لو خيروكي بالزواج عن حب والزواج التقليدي؟(زواج عن حب)
- لَو خيروكي بين تتزوجي أجنبي أو تتزوجي من ابن بلدك؟(ابن بلدي اكيد)
- لو خيروكي بين زوج ميسور وزوج حنون؟(حنووووون)
- لو خيروكي بين قتل والدك أو زواجك دون علمه؟'(نتزوج دون علمه)
لا اختار احد
- لو خيروكي بين بحر من البيسي وبحر من الشيكولاتة؟ (بحر شكولاطة)
- لَو خيروكي بين فيلم رومانسي وفيلم كوميدي؟ (فلم رومانسي)
فيلم كوميدي
- لو خيروكي يموت حبيبك أو يخون
- ك؟ (يموت)
- لو خيروكي تتزوجي شخص تحبيه أنتي ولا يحبك هو أو تتزوجي شخص يحبك هو ولا تحبيه أنتي؟(يحبني ومانحبوش ومع الوقت نولي نحبو هههه)
- إذا خيروكي تتزوجي عدو والدك أو يسجن والدك؟(يسجن والدي لان لو تزوجت عدو والدي يولي يشمت فيا زكارة في والدي )
- لو خيروكي تنحرمي من الانترنت ام الاكل؟ (الانترنت)
- لو خيروكي بين الزواج من رجل لا تحبيه وتنجبي أو تتزوجي حبيبك ولا تنجبي؟(حبيبي ولا انجب)
- لَو خيروكي بين البيتزا أو الشاورما؟ (الشاورما)
- لو خيروكي بالزواج عن حب والزواج التقليدي؟(زواج عن حب)
- لَو خيروكي بين تتزوجي أجنبي أو تتزوجي من ابن بلدك؟(ابن بلدي اكيد)
- لو خيروكي بين زوج ميسور وزوج حنون؟(حنووووون)
لم افهم اختي ممكن تفهمني
لا اختار احد
فيلم كوميدي
لم افهم اختي ممكن تفهمني
لعبة سؤال وانت تجاوب عليه الاجابات اللي بين قوسين اجاباتي