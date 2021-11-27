لعبة سؤال وجواب

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
164
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
  1. لو خيروكي بين قتل والدك أو زواجك دون علمه؟'(نتزوج دون علمه)
  2. لو خيروكي بين بحر من البيسي وبحر من الشيكولاتة؟ (بحر شكولاطة)
  3. لَو خيروكي بين فيلم رومانسي وفيلم كوميدي؟ (فلم رومانسي)
  4. لو خيروكي يموت حبيبك أو يخونك؟ (يموت)
  5. لو خيروكي تتزوجي شخص تحبيه أنتي ولا يحبك هو أو تتزوجي شخص يحبك هو ولا تحبيه أنتي؟(يحبني ومانحبوش ومع الوقت نولي نحبو هههه)
  6. إذا خيروكي تتزوجي عدو والدك أو يسجن والدك؟(يسجن والدي لان لو تزوجت عدو والدي يولي يشمت فيا زكارة في والدي )
  7. لو خيروكي تنحرمي من الانترنت ام الاكل؟ (الانترنت)
  8. لو خيروكي بين الزواج من رجل لا تحبيه وتنجبي أو تتزوجي حبيبك ولا تنجبي؟(حبيبي ولا انجب)
  9. لَو خيروكي بين البيتزا أو الشاورما؟ (الشاورما)
  10. لو خيروكي بالزواج عن حب والزواج التقليدي؟(زواج عن حب)
  11. لَو خيروكي بين تتزوجي أجنبي أو تتزوجي من ابن بلدك؟(ابن بلدي اكيد)
  12. لو خيروكي بين زوج ميسور وزوج حنون؟(حنووووون)
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,432
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال بيسان بيبا:
  1. لو خيروكي بين قتل والدك أو زواجك دون علمه؟'(نتزوج دون علمه)
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لا اختار احد
قال بيسان بيبا:
  1. لو خيروكي بين بحر من البيسي وبحر من الشيكولاتة؟ (بحر شكولاطة)
  2. لَو خيروكي بين فيلم رومانسي وفيلم كوميدي؟ (فلم رومانسي)
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فيلم كوميدي
قال بيسان بيبا:
  1. لو خيروكي يموت حبيبك أو يخون
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قال بيسان بيبا:
  1. ك؟ (يموت)
  2. لو خيروكي تتزوجي شخص تحبيه أنتي ولا يحبك هو أو تتزوجي شخص يحبك هو ولا تحبيه أنتي؟(يحبني ومانحبوش ومع الوقت نولي نحبو هههه)
  3. إذا خيروكي تتزوجي عدو والدك أو يسجن والدك؟(يسجن والدي لان لو تزوجت عدو والدي يولي يشمت فيا زكارة في والدي )
  4. لو خيروكي تنحرمي من الانترنت ام الاكل؟ (الانترنت)
  5. لو خيروكي بين الزواج من رجل لا تحبيه وتنجبي أو تتزوجي حبيبك ولا تنجبي؟(حبيبي ولا انجب)
  6. لَو خيروكي بين البيتزا أو الشاورما؟ (الشاورما)
  7. لو خيروكي بالزواج عن حب والزواج التقليدي؟(زواج عن حب)
  8. لَو خيروكي بين تتزوجي أجنبي أو تتزوجي من ابن بلدك؟(ابن بلدي اكيد)
  9. لو خيروكي بين زوج ميسور وزوج حنون؟(حنووووون)
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لم افهم اختي ممكن تفهمني
 
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