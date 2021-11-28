قارءة الفنجان

فنجاني لا يقل غرابة ولا تعاسة عن فنجان عبد الحليم!!أنا امراة مختلفة الدواخل...مشاعري و كلماتي كنز غالي و أنا لست رخيصة المشاعر.... و في المشاعر على الورق لست رخيصة و لي قيمة بين الناس فوق المنابر... أكره الوقاحة الزائدة و الأنانية المفرطة من الغير!!!!سأدعهم يقولون عني ما يريدون.... يقولون عني مالا يدرون...يقولون ما يحلو لهم... فأنا أعرف قيمة نفسي و لا أنتظر من أحد شيئا..

أنـا المذهلة التي تَغنى بها محمد عبده، وفتاه الفنجان التي شَجى بها حليم، والمَراة الخَطرة التي وصَّى بها كاظم .

. كفى شكوى عليك يا عبد الحليم فبداخلك ألم يكفي ليميت أمة من حولك...