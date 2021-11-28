قارءة الفنجان

بيسان بيبا
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فنجاني لا يقل غرابة ولا تعاسة عن فنجان عبد الحليم!!أنا امراة مختلفة الدواخل...مشاعري و كلماتي كنز غالي و أنا لست رخيصة المشاعر.... و في المشاعر على الورق لست رخيصة و لي قيمة بين الناس فوق المنابر... أكره الوقاحة الزائدة و الأنانية المفرطة من الغير!!!!سأدعهم يقولون عني ما يريدون.... يقولون عني مالا يدرون...يقولون ما يحلو لهم... فأنا أعرف قيمة نفسي و لا أنتظر من أحد شيئا..
أنـا المذهلة التي تَغنى بها محمد عبده، وفتاه الفنجان التي شَجى بها حليم، والمَراة الخَطرة التي وصَّى بها كاظم .
. كفى شكوى عليك يا عبد الحليم فبداخلك ألم يكفي ليميت أمة من حولك...
أنـا المذهلة التي تَغنى بها محمد عبده، وفتاه الفنجان التي شَجى بها حليم، والمَراة الخَطرة التي وصَّى بها كاظم .
. كفى شكوى عليك يا عبد الحليم فبداخلك ألم يكفي ليميت أمة من حولك...