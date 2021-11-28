قصة فتاة جامعية وراء القضبان

فتاة جامعية وراء القضبان كانت هناك فتاة جامعية معروفة بين الناس بالأدب والأخلاق وتفوقها الدراسي، ذات يوم خرجت من باب جامعتها فرأت شاب مهندم المظهر. ولكن لم تعيره أي اهتمام، ولكنه ظل يتحدث معها بالكلام المعسول وهو يلاحقها، ارتبكت كثيرًا. ولكنها ظلت محافظه على هدوئها، حتى وصلت إلى البيت، لم يتوقف الموضوع هنا، ولكنه ظل يلاحقها أمام الجامعة، وفي الهاتف الخاص بها بذلك الكلام المعسول. حتى مال قلبها له وسمحت لنفسها بالكلام معه مرت الأيام، وأختفي هذا الشاب عده أيام حزنت فيها كثيرًا ولم تعرف السبب. وإذ بأحد الأيام يظهر أمامها مرة أخرى أمام باب الجامعة، وأخبرها بأنه يريد الحديث معها في مكان هادئ بعيدًا عن زحمة الناس و الشارع. أخذها إلى شقه مفروشه وظل ينظر إليها و تنظر إليه، حتي حدث ما لم تكن ترجوه، فاقت عندما وجدت نفسها فقدت أعز ما تملكه أي فتاه،

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فقد فقدت شرفها عادت مسرعة إلى بيتها و لم تخبر أهلها عما حدث، فماذا ستقول لهم علي الرغم من محاولاتهم الكثيرة، لمعرفه ماذا حدث لها وأدخلها في هذا الحزن و الاكتئاب. وبعد فتره ليست بالبعيدة أتصل بها هذا الشاب مرة أخرى وأخبرها أنه يريد أن يلقاها. فذهبت إليه ظناً منها أنه سيصلح ذلك الخطأ ويتزوجها، ولكنه كان بعيدًا تمام البعد عن ذلك. قال لها أنه يريدها مره أخرى دون زواج أو قيود فصفعته على وجهه. فرفع يده ممسكا بشريط فيديو وأمرها أن تراه، وهددها بصورها، وهي معه في تلك الشقة. فهو شخص عديم الأخلاق وأقرب إلى الحيوان ما يكون عن الإنسان. قام بتهديدها إذا لم تنصاع لأوامره فسوف ينشر ذلك الفيديو على الإنترنت، خافت من الفضيحة. فاضطرت إلى تنفيذ ما يطلبه منها ظل ينقلها من رجل إلى الآخر، حتى أصبحت من فتيات الشوارع. وذات يوم وصل هذا الفيديو إلى ابن عمها فعلمت العائلة بتلك الكارثة، كادوا يقتلوها. ولكنها هربت منهم و اختبأت في أحد بيوت الدعارة، وعندما سنحت لها الفرصة طعنته بالسكين. وأنتهى الأمر بتلك الفتاه ذات الأدب والأخلاق إلى ما وراء القضبان.