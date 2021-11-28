العائدون من الموت .....تفضلوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





مرحبا بكم في موضوعي وأهلا بي معكم مجددا



قد تستغربون عنوان موضوعيكيف لميت أن يعود ...لكن أن لم أقل أنه ميت الجسد ..بل ميت الروح



كثيرا ما تواجهنا صعاب كثيرة ومشاكل وظروف ولا نصدق بعد فترة أننا تجاوزنا موت الروح وأننا عدنا من الموت لنعيش ونستمر ونخطئ ونقع ونقف وايضا لتموع روحنا وتعود من جديد لتحيا



منكم أمهات وزوجات وربات ببوت قد يعيدها للحياة ضحكة رضيعها أو لمسة طفلها أو أي شيء بسيط يناديها لتقاوم



منكم آباء رجال يعملون بتعب حتى العزاب منكم قد يزاجه في حياته وفي يومه القاسي الكثير والكثير وقد يصل الى مرحلة اليأس الكامل وتعيده للحياة ضمة إبنه عند دخوله البيت أو ملاقاة أمه عند دخوله المنزل ..أو حتى من يعيش قصة حب مهما كان نوع تريحه كلمة لتعيد روحه الى مكانها ...



تجاربكم ....متى عشتم تجارب قاسية وصلتم لمرحلة اليأس لكن هناك يد أمسكت بكم وأعادتكم





عن نفسي اموت واعود وأموت واعود لا احد ولا شيء اعاد روحي الى روحي نفسها ليليا تعودت على ايقاف نفسها بعد كل وقوع حتى عندما لا أقع ابخث عن حفرة لاقع فيها لانني عشقت السقوط لاقف







تحياتي لكل أهل اللمة عزدة بسيطة بين أحضان المنتدى​