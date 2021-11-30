اليك يا من ملكتني

كم هي صعبة تلك الليالي التي أحاول أن أصل فيها إليك أصل إلى شرايينك إلى قلبك كم هي شاقّة تلك الليالي كم هي صعبة تلك اللحظات التي أبحث فيها عن صدرك ليضمّ رأسي فالشّوق إليك يقتلني دائماً أنت في أفكاري وفي ليلي ونهاري صورتك محفورة بين جفوني وهي نور عيوني عيناك تنادي لعيناي يداك تحتضن يداي همساتك.. تطرب أُذناي يا حبيبي أيعقل أن تفرقنا المسافات وتجمعنا الآهات يا من ملكت قلبي ومُهجتي يا من عشقتك وملكت دنيتي.