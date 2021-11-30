اليك يا من ملكتني

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
205
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
كم هي صعبة تلك الليالي التي أحاول أن أصل فيها إليك أصل إلى شرايينك إلى قلبك كم هي شاقّة تلك الليالي كم هي صعبة تلك اللحظات التي أبحث فيها عن صدرك ليضمّ رأسي فالشّوق إليك يقتلني دائماً أنت في أفكاري وفي ليلي ونهاري صورتك محفورة بين جفوني وهي نور عيوني عيناك تنادي لعيناي يداك تحتضن يداي همساتك.. تطرب أُذناي يا حبيبي أيعقل أن تفرقنا المسافات وتجمعنا الآهات يا من ملكت قلبي ومُهجتي يا من عشقتك وملكت دنيتي.
 
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