إهداء إلى صديقتي

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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الجزائر الحبيبة
#1

هذا اليوم مميز
مميز لأنه يصادف ذكرى ميلاد صديقتي
صديقتي الغالية التي أحمل لها كل معاني الحب
و اسمى صفات العشق
صديقتي ( .................. )
يا من ملكت قلبي ومُهجتي يا من عشقتك وملكت دنيتي


سيدتي
رحماكِ سيّدتي..
رحماكِ على قلبٍ ينشطر ألماً في غيابك
رحماكِ على روحٍ ترتوي من عذب همساتك
رحماكِ يا سيّدتي،
ما عدت أقوى على الحياة بدونك


سيدتي بمناسبة عيد ميلادك
أزف إليك أسمى الأمنيات
و كل عام و أنت بألف ألف خير
و الهدية ستصلك الى مكتبك في الغد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


لحظة
الأول كميرا كاشي هههههههههههه
الآن ألى الموضوع الجاد
بعض الأزواج يفعلون هذا مع صديقاتهم
و يستحييون أن يفعلونها مع زوجاتهم
عيب عليك يارجل تترك زوجتك و تجعل لنفسك خليلة
و تدعي الرجولة

صديقة
سيدتي
عيد ميلاد
هدية

و هل تتذكر عيد ميلاد زوجتك
و هل تكتب لها
و هل ترسل لها
و هل تعبر لها عن مشاعرك
عن حبك
هل تفتخر بها
هل تفرح بها
و هي من تصونك
و تنتظرك
و هي من جعلت نفسها أقل منك
و جعلت نفسها فداك
و جعلت عيناها تدمع لك
و لحبك
و لعشقك
و لهيامك


هي من تسهر عندما تمرض
و هي من تحزن لحزنك
و تمرض لمرضك
و تسعد لسعادتك
و تفرح لفرحك


و هي من تطهوا لك و تقول هذا الطعام الذي يحبه زوجي
و هي من تشتري و تقول هذا النوع يفضله زوجي
و هي من تغسل و تنظف لتجعلك سلطانا امام الناس


يا ترانا كيف نحن مع زوجاتنا
أشعر بالحزن لأجلكن
 
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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
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#2
إنضم
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الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
ما اجمل الصدق والود والوفاء بين الزوجين وما اجمل التفاهم والتراضى
ما اجمل التفطن قبل فوات الاوان
ربي يدوم المحبة وطاعة الرحمان في كل ما يخص هته الحياة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,193
الإعجابات
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النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
@لؤلؤة قسنطينة هههههههههههه
حتى أنا تلفهالي الموضوع و ما عرفتش وين نحطه
ههههههه راكي دوختينا يا لالة هههههههههههه
ملاحظة فقط بعض المواضيع تصلح لعدد من الأقسام فلا حرج في أي قسم كانت
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسفة أخي الامين، تم نقل الموضوع إلى القسم المناسب لأن قسم واش راك تهدر
تنشر فيه المواضيع باللهجة الجزائرية فقط
وبالعودة للموضوع، فعلا مثل هذه الأمور التي يحسبها الزوجين أمورا بسيطة
توطّد العلاقة بينهما كأن تتذكّر الزوجة يوم مولد زوجها أو يتذكّر هو يوم مولدها ويهنّئها به
أحيانا المرأة لا تحتاج رحلات أو هدايا غالية الثمن بقدر ماتحتاج الاهتمام والكلمة الطيبة
والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة كأنهما صدقة وبالأخص في أقرب الناس إليك زوجتك
ربي يدوم المحبة والمودة والرحمة بين كل الازواج ان شاء الله
شكرا على المضووع بارك الله فيك
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,356
الإعجابات
46,998
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
قال الامين محمد:
@لؤلؤة قسنطينة هههههههههههه
حتى أنا تلفهالي الموضوع و ما عرفتش وين نحطه
ههههههه راكي دوختينا يا لالة هههههههههههه
ملاحظة فقط بعض المواضيع تصلح لعدد من الأقسام فلا حرج في أي قسم كانت
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ههههه حطيتو في القسم العام أولا ومن بعد كي شفتو يخص المتزوجين حطيتو في قسم الحياة الزوجية
خاطر واش راك تهدر لازم فيه باللهجة العامية فقط على هادي نقلتو من تم
وآسفة مسبقا​
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#6
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,193
الإعجابات
20,083
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسفة أخي الامين، تم نقل الموضوع إلى القسم المناسب لأن قسم واش راك تهدر
تنشر فيه المواضيع باللهجة الجزائرية فقط
وبالعودة للموضوع، فعلا مثل هذه الأمور التي يحسبها الزوجين أمورا بسيطة
توطّد العلاقة بينهما كأن تتذكّر الزوجة يوم مولد زوجها أو يتذكّر هو يوم مولدها ويهنّئها به
أحيانا المرأة لا تحتاج رحلات أو هدايا غالية الثمن بقدر ماتحتاج الاهتمام والكلمة الطيبة
والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة كأنهما صدقة وبالأخص في أقرب الناس إليك زوجتك
ربي يدوم المحبة والمودة والرحمة بين كل الازواج ان شاء الله
شكرا على المضووع بارك الله فيك
تحياتي
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لا عليك أختي
أما بخصوص الموضوع فما أريد إيضصاله هو أن بعض الرجال يتذكرون أعياد ميلاد خليلاتهم في الحرام
و ينسى أهم شريك له و هو زوجته
بل يستحيي أن يقدم لها هدية أو يتذكر عيد ميلادها
بل يرى ذالم إنتقاصا من رجولته
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#7
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,193
الإعجابات
20,083
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#7
قال Queen Fati:
ما اجمل الصدق والود والوفاء بين الزوجين وما اجمل التفاهم والتراضى
ما اجمل التفطن قبل فوات الاوان
ربي يدوم المحبة وطاعة الرحمان في كل ما يخص هته الحياة
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أهلا أختااه يا طيبة أنت و الله
بخصوص الموضوع فما أريد إيصاله هو أن بعض الرجال يتذكرون أعياد ميلاد خليلاتهم في الحرام
و ينسى أهم شريك له و هو زوجته
بل يستحيي أن يقدم لها هدية أو يتذكر عيد ميلادها
بل يرى ذالك إنتقاصا من رجولته
 
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