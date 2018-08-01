إهداء إلى صديقتي

هذا اليوم مميز

مميز لأنه يصادف ذكرى ميلاد صديقتي

صديقتي الغالية التي أحمل لها كل معاني الحب

و اسمى صفات العشق

صديقتي ( .................. )

يا من ملكت قلبي ومُهجتي يا من عشقتك وملكت دنيتي



سيدتي

رحماكِ سيّدتي..

رحماكِ على قلبٍ ينشطر ألماً في غيابك

رحماكِ على روحٍ ترتوي من عذب همساتك

رحماكِ يا سيّدتي،

ما عدت أقوى على الحياة بدونك

سيدتي بمناسبة عيد ميلادك

أزف إليك أسمى الأمنيات

و كل عام و أنت بألف ألف خير

و الهدية ستصلك الى مكتبك في الغد

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لحظة

الأول كميرا كاشي هههههههههههه

الآن ألى الموضوع الجاد

بعض الأزواج يفعلون هذا مع صديقاتهم

و يستحييون أن يفعلونها مع زوجاتهم

عيب عليك يارجل تترك زوجتك و تجعل لنفسك خليلة



صديقة

سيدتي

عيد ميلاد



و هل تتذكر عيد ميلاد زوجتك

و هل تكتب لها

و هل ترسل لها

و هل تعبر لها عن مشاعرك

عن حبك

هل تفتخر بها

هل تفرح بها

و هي من تصونك

و تنتظرك

و هي من جعلت نفسها أقل منك

و جعلت نفسها فداك

و جعلت عيناها تدمع لك

و لحبك

و لعشقك

و لهيامك



هي من تسهر عندما تمرض

و هي من تحزن لحزنك

و تمرض لمرضك

و تسعد لسعادتك

و تفرح لفرحك



و هي من تطهوا لك و تقول هذا الطعام الذي يحبه زوجي

و هي من تشتري و تقول هذا النوع يفضله زوجي

و هي من تغسل و تنظف لتجعلك سلطانا امام الناس



يا ترانا كيف نحن مع زوجاتنا