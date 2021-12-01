كرونيك بعنوان الوصية

الحلقة 01​

في قصر عايلة بوشوشة كامل افراد العايلة مجتمعين طاولة لفطور اللي على راسها الجد الاكبر للعايلة سليم بوشوشة اللي عمرو سبعين عام بصح لي يشوفو يقول عمرو فلخمسين سليم عندو 3 اولاد واحد منهم مات و هو في مقتبل عمرو و خلى موراه بنت لي هي رح تكون بطلة قصتنا خلاها في عمرها 5 سنوات بعد ما ماتت امها و هي تزيد فيهاجنة عمرها 17 سنة هي عبارة عن كتلة تاع زين مع عينيها الزرق كيف لون لبحر لي يقدر اي واحد يغرق فيهم و شعرها الاصفر كيف سنابل فلحقل و بشرتها البيضاء كيف لحليبجنة طفلة حشومية بزااف و متحبش تختلط اي معتزلة على الناساكبر ولاد الجد سليم هو فارس عندو 33 سنة عاصم لي هو الاوسط عندو 30سنة طويل و اسمر شعرو شاتان يهبل كور و ديكور بقلاووة معسلة يخدم فشركة تع جدو بعد ما تقاعد هو و باباهحازم عمرو 25 عام زين و عين يتعشق يحب يضحك هو زهو العيلة و يحب بنت عمو من بعد تعرفوهابراءة عمرها 20 عام زينونة و بوقوصة و صحبة جنة تان يموتو على بعضالابن الرابع لسليم هو محمد عندو بنت اسمها نور عمرها 22 هي تان تحب حازم وليد عمها و صاحبة براءة و جنةزياد اقل من عاصم بعامين و هو صديقو المقرب مام هو بقلاوة هههه و هو ميامنش بالحب خلاصالجد سليم: عاصم وليدي سمعت بلي راك عصبي فوق اللازم تحكم فروحك شوي ملازمش تبقا هكا.عاصم( بلعياط): يعني راك داير لي يعسني ولا واش ديجا نقلق كي نلقاهم مش يخدمو خدمتهم مليح تسما كي شغل يخلصو باطل ولا واش.فارس: عاصم ( يعض على سنيه) كي تكون تحكي مع جدك نقص حسك و احكي بادبعاصم: سمحوليسليم: خلاص معليش المهم نتا نقص من القلقة بركسليم لجنة: و انت كفاش راكي دك حكاتلي زهرة بلي راكي تعبانة و لبارح دختي لاه ما تتلهايش بروحك بنتيعاصم(بقلق): كيفاه وش صرا لك جنة؟؟جنة مع جدها: ااا مكان والو جدو شوي تعب برك.عاصم: انا نحكي معاك لاه مش تردي علي انا(و ناض رايح ليها)غير شافتو جنة نايض عطات الريح لرجليها و طارت لشمبرتها هههعاصم بقا مسمر في بلاصتو حتى لض على يديه و خرج غضبان و عمو و جدو ميتين ضحك عليه ديراكت لطوموبيلو راح للشركةڨارا طوموبيل و بقا قاعد يفكر و فشي لي صرا قبل 15 سنة كي كان عمرو 20 سنة..... يكمل ان شاء الله