كرونيك بعنوان الوصية

بيسان بيبا
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الحلقة 01في قصر عايلة بوشوشة كامل افراد العايلة مجتمعين طاولة لفطور اللي على راسها الجد الاكبر للعايلة سليم بوشوشة اللي عمرو سبعين عام بصح لي يشوفو يقول عمرو فلخمسين سليم عندو 3 اولاد واحد منهم مات و هو في مقتبل عمرو و خلى موراه بنت لي هي رح تكون بطلة قصتنا خلاها في عمرها 5 سنوات بعد ما ماتت امها و هي تزيد فيها
جنة عمرها 17 سنة هي عبارة عن كتلة تاع زين مع عينيها الزرق كيف لون لبحر لي يقدر اي واحد يغرق فيهم و شعرها الاصفر كيف سنابل فلحقل و بشرتها البيضاء كيف لحليب
جنة طفلة حشومية بزااف و متحبش تختلط اي معتزلة على الناس
اكبر ولاد الجد سليم هو فارس عندو 33 سنة عاصم لي هو الاوسط عندو 30سنة طويل و اسمر شعرو شاتان يهبل كور و ديكور بقلاووة معسلة يخدم فشركة تع جدو بعد ما تقاعد هو و باباه
حازم عمرو 25 عام زين و عين يتعشق يحب يضحك هو زهو العيلة و يحب بنت عمو من بعد تعرفوها
براءة عمرها 20 عام زينونة و بوقوصة و صحبة جنة تان يموتو على بعض
الابن الرابع لسليم هو محمد عندو بنت اسمها نور عمرها 22 هي تان تحب حازم وليد عمها و صاحبة براءة و جنة
زياد اقل من عاصم بعامين و هو صديقو المقرب مام هو بقلاوة هههه و هو ميامنش بالحب خلاص
الجد سليم: عاصم وليدي سمعت بلي راك عصبي فوق اللازم تحكم فروحك شوي ملازمش تبقا هكا.
عاصم( بلعياط): يعني راك داير لي يعسني ولا واش ديجا نقلق كي نلقاهم مش يخدمو خدمتهم مليح تسما كي شغل يخلصو باطل ولا واش.
فارس: عاصم ( يعض على سنيه) كي تكون تحكي مع جدك نقص حسك و احكي بادب
عاصم: سمحولي
سليم: خلاص معليش المهم نتا نقص من القلقة برك
سليم لجنة: و انت كفاش راكي دك حكاتلي زهرة بلي راكي تعبانة و لبارح دختي لاه ما تتلهايش بروحك بنتي
عاصم(بقلق): كيفاه وش صرا لك جنة؟؟
جنة مع جدها: ااا مكان والو جدو شوي تعب برك.
عاصم: انا نحكي معاك لاه مش تردي علي انا(و ناض رايح ليها)
غير شافتو جنة نايض عطات الريح لرجليها و طارت لشمبرتها ههه
عاصم بقا مسمر في بلاصتو حتى لض على يديه و خرج غضبان و عمو و جدو ميتين ضحك عليه ديراكت لطوموبيلو راح للشركة
ڨارا طوموبيل و بقا قاعد يفكر و فشي لي صرا قبل 15 سنة كي كان عمرو 20 سنة..... يكمل ان شاء الله