كرونيك الوصية 2

مراد(اب جنة)و الجد سليم: عاصم وليدي نحتاجوك في موضوع

عاصم: خير جدي . عمي وش كاين؟؟!!

مراد: وليدي انا عندي سرطان و بقا لي شهرين و نموت و حاب نتهنا على بنتي جنة

عاصم: بعيد الشر عليك عمي . اطمن على جنة راها كيف ختي براءة نديرها في عينيا حاجة ما تخصها

مراد: بصح جنة مش اختك و منيش حابها تكون ختك

عاصم: مفهمتش؟؟!!!!

مراد: عاصم وليدي حاب نطلب منك حاجة،

عاصم: تفضل عمي لحاجة لي نقدر عليها نديرها.

مراد: حابك تتزوج بجنة.

هبط عليه الخبر كيف الصاعقة..

عاصم: كفاه هذا عمي راها اقل مني و كي تكبر مشكيتش تقبل..

سليم: انا و عمامك حابينك ليوم تتزوج بجنة و حنا كامل موافقين

عاصم: كفاه نتزوج ها عمي طفلة راها صغيرة عندها خمس سنين راها كي بنتي.

مراد: علابالي بلي نتا لوحيد لي رح تحافظ على بنتي و هدي وصيتي ليك

عاصم: بصح كفاه هك عمي

مراد: حنا درك رح نكتبو كتابكم على لورق برك و كي تكبر جنة و ترجع في عمرها 18 سنة فهداك لوقت تخبروها المهم انا نموت مرتاح دك

عاصم: كان كي تكبر متقبلش تكمل معايا؟؟

مراد: انا واثق فيك

عاصم : اوك لي تحبوه

سليم: مدام قبلت دك روح عيط لعمك و باباك و جيبو الامام و ارواحو

عاصم: اوك

خرج من شمبرة عمو بش يروح يعيط لعمو لاخر و باباه هو ماشي و تتخبط فيه طفلة صغيرة تجري و تبكي.

عاصم(بحنية): وشبيك جنة شكون ضربك؟؟!!

جنة: ذياد(زياد) خذالي مثاثتي و محبش يعطيهالي.

عاصم: خلاص متبكيش دك نجيب لك وحدة خير منها

جنةتحضناتو بقوة و تحكي : صح عاصم تجيب مثاثة ههه نحبك بذااف و هي تخرج فلسانها لزياد ولد عمها من بعد خلاتو و راحت تلعب مع لبنات

عاصم (يحكي مع روحو): يا ربي كفاه نتزوج انا هادي دك يا درا كي تكبر تتقبل ولا لالا

و مشى نفذ لي طلبو منو جدو

و تم زواج بلفاتحة و على لورق و جنة رجعت مرت عاصم

بعد شهر من زواج توفا العم مراد و رجع عاصم هو المسؤول على جنة.....يكمل ان شاء الله