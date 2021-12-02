كرونيك الوصية 2

بيسان بيبا
:: عضو مُشارك ::
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مراد(اب جنة)و الجد سليم: عاصم وليدي نحتاجوك في موضوع
عاصم: خير جدي . عمي وش كاين؟؟!!
مراد: وليدي انا عندي سرطان و بقا لي شهرين و نموت و حاب نتهنا على بنتي جنة
عاصم: بعيد الشر عليك عمي . اطمن على جنة راها كيف ختي براءة نديرها في عينيا حاجة ما تخصها
مراد: بصح جنة مش اختك و منيش حابها تكون ختك
عاصم: مفهمتش؟؟!!!!
مراد: عاصم وليدي حاب نطلب منك حاجة،
عاصم: تفضل عمي لحاجة لي نقدر عليها نديرها.
مراد: حابك تتزوج بجنة.
هبط عليه الخبر كيف الصاعقة..
عاصم: كفاه هذا عمي راها اقل مني و كي تكبر مشكيتش تقبل..
سليم: انا و عمامك حابينك ليوم تتزوج بجنة و حنا كامل موافقين
عاصم: كفاه نتزوج ها عمي طفلة راها صغيرة عندها خمس سنين راها كي بنتي.
مراد: علابالي بلي نتا لوحيد لي رح تحافظ على بنتي و هدي وصيتي ليك
عاصم: بصح كفاه هك عمي
مراد: حنا درك رح نكتبو كتابكم على لورق برك و كي تكبر جنة و ترجع في عمرها 18 سنة فهداك لوقت تخبروها المهم انا نموت مرتاح دك
عاصم: كان كي تكبر متقبلش تكمل معايا؟؟
مراد: انا واثق فيك
عاصم : اوك لي تحبوه
سليم: مدام قبلت دك روح عيط لعمك و باباك و جيبو الامام و ارواحو
عاصم: اوك
خرج من شمبرة عمو بش يروح يعيط لعمو لاخر و باباه هو ماشي و تتخبط فيه طفلة صغيرة تجري و تبكي.
عاصم(بحنية): وشبيك جنة شكون ضربك؟؟!!
جنة: ذياد(زياد) خذالي مثاثتي و محبش يعطيهالي.
عاصم: خلاص متبكيش دك نجيب لك وحدة خير منها
جنةتحضناتو بقوة و تحكي : صح عاصم تجيب مثاثة ههه نحبك بذااف و هي تخرج فلسانها لزياد ولد عمها من بعد خلاتو و راحت تلعب مع لبنات
عاصم (يحكي مع روحو): يا ربي كفاه نتزوج انا هادي دك يا درا كي تكبر تتقبل ولا لالا
و مشى نفذ لي طلبو منو جدو
و تم زواج بلفاتحة و على لورق و جنة رجعت مرت عاصم
بعد شهر من زواج توفا العم مراد و رجع عاصم هو المسؤول على جنة.....يكمل ان شاء الله
عاصم: خير جدي . عمي وش كاين؟؟!!
مراد: وليدي انا عندي سرطان و بقا لي شهرين و نموت و حاب نتهنا على بنتي جنة
عاصم: بعيد الشر عليك عمي . اطمن على جنة راها كيف ختي براءة نديرها في عينيا حاجة ما تخصها
مراد: بصح جنة مش اختك و منيش حابها تكون ختك
عاصم: مفهمتش؟؟!!!!
مراد: عاصم وليدي حاب نطلب منك حاجة،
عاصم: تفضل عمي لحاجة لي نقدر عليها نديرها.
مراد: حابك تتزوج بجنة.
هبط عليه الخبر كيف الصاعقة..
عاصم: كفاه هذا عمي راها اقل مني و كي تكبر مشكيتش تقبل..
سليم: انا و عمامك حابينك ليوم تتزوج بجنة و حنا كامل موافقين
عاصم: كفاه نتزوج ها عمي طفلة راها صغيرة عندها خمس سنين راها كي بنتي.
مراد: علابالي بلي نتا لوحيد لي رح تحافظ على بنتي و هدي وصيتي ليك
عاصم: بصح كفاه هك عمي
مراد: حنا درك رح نكتبو كتابكم على لورق برك و كي تكبر جنة و ترجع في عمرها 18 سنة فهداك لوقت تخبروها المهم انا نموت مرتاح دك
عاصم: كان كي تكبر متقبلش تكمل معايا؟؟
مراد: انا واثق فيك
عاصم : اوك لي تحبوه
سليم: مدام قبلت دك روح عيط لعمك و باباك و جيبو الامام و ارواحو
عاصم: اوك
خرج من شمبرة عمو بش يروح يعيط لعمو لاخر و باباه هو ماشي و تتخبط فيه طفلة صغيرة تجري و تبكي.
عاصم(بحنية): وشبيك جنة شكون ضربك؟؟!!
جنة: ذياد(زياد) خذالي مثاثتي و محبش يعطيهالي.
عاصم: خلاص متبكيش دك نجيب لك وحدة خير منها
جنةتحضناتو بقوة و تحكي : صح عاصم تجيب مثاثة ههه نحبك بذااف و هي تخرج فلسانها لزياد ولد عمها من بعد خلاتو و راحت تلعب مع لبنات
عاصم (يحكي مع روحو): يا ربي كفاه نتزوج انا هادي دك يا درا كي تكبر تتقبل ولا لالا
و مشى نفذ لي طلبو منو جدو
و تم زواج بلفاتحة و على لورق و جنة رجعت مرت عاصم
بعد شهر من زواج توفا العم مراد و رجع عاصم هو المسؤول على جنة.....يكمل ان شاء الله