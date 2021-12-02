ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء اللمة الكرام أهلا وسهلا بكم أتمنى عودة الغائبين إشتقنا لأيام مضت وهاهي عودتي البسيطة عل الآخرون يعودون قريبا ....
مفقودات ....بحث في فائدة العائلات
نتمنى مساعدة الجميع في البحث عن مفقودات عائلات كثيرة لديها فقيد ولنتضافر ونبحث عمن خرج ولم يعد ..تسألون أنفسكم هل التائه طفل صغير ؟....هل التائه شيخ أو مسنة مصابة بالزهايمر؟.....هل هو غريب دخل المدينة وفقد؟......دعوني أنا وأنتم نعرف بالفقيد أولا من هو؟......
الفقيد في كل عائلة هو الأب الصارم ..فيا لفظاعة ما نراه اليوم عندما أصبح الولد يرفع صوته فوق صوت الأب والفتاة بوقاحة لا حدود لها ذاك هو الفقيد
الفقيد عند الأسر حسن تسير بيوتهم من الطفل الصغير الى أكبر الأولاد ....لما لا ندري أين الخلل؟
عندما باتت الأم تعرف ما تفعله إبنتها على شبكات التواصل لا يكفي أن توافقها بل وتسعى لمساعدتها وإخفاء الأمر عن الأب تلك الطامة الكبرى ....
عندما أصبحت البنت بكل وقاحة تقول لوالدها أحب فلان وإن لم تزوجوني به أفعل وأفعل ....فهذا فقيد آخر ظمر الأسرة
الفقيد عندما أصبح الوالدان يستحيان من أولادهم هذا فقيد أظنه لن يعود
الفقيد في زمننا هي معنى الأسرة بحد ذاته فلم نعد نجتمع وفرقنا الهاتف وكل منا إختار عالمه المنعزل وأناس آخرون فضلناهم على أهالينا لما؟....لأن لا أهل لهم الوقت ليسمعونا وإن سمعونا فلا أذن تسمع ولا عين ترى.....
أبحث معكم عن فقيد هام صلة الرحم خرجت ولم تعد كانت ترتدي لباس الحب والمودة والقلب الطيب والحنون كل أخ حنون على أخته والأخت على أخيها فمن رآها يبلغني
من هو فقيدكم في مجتمعنا الجزائري ...او فقيدكم في أسركم أو حول محيطكم
ترى هل حان الوقت لنقول على الدنيا السلام
نورتم صفحتي وشكرا
أعضاء اللمة الكرام أهلا وسهلا بكم أتمنى عودة الغائبين إشتقنا لأيام مضت وهاهي عودتي البسيطة عل الآخرون يعودون قريبا ....
مفقودات ....بحث في فائدة العائلات
نتمنى مساعدة الجميع في البحث عن مفقودات عائلات كثيرة لديها فقيد ولنتضافر ونبحث عمن خرج ولم يعد ..تسألون أنفسكم هل التائه طفل صغير ؟....هل التائه شيخ أو مسنة مصابة بالزهايمر؟.....هل هو غريب دخل المدينة وفقد؟......دعوني أنا وأنتم نعرف بالفقيد أولا من هو؟......
الفقيد في كل عائلة هو الأب الصارم ..فيا لفظاعة ما نراه اليوم عندما أصبح الولد يرفع صوته فوق صوت الأب والفتاة بوقاحة لا حدود لها ذاك هو الفقيد
الفقيد عند الأسر حسن تسير بيوتهم من الطفل الصغير الى أكبر الأولاد ....لما لا ندري أين الخلل؟
عندما باتت الأم تعرف ما تفعله إبنتها على شبكات التواصل لا يكفي أن توافقها بل وتسعى لمساعدتها وإخفاء الأمر عن الأب تلك الطامة الكبرى ....
عندما أصبحت البنت بكل وقاحة تقول لوالدها أحب فلان وإن لم تزوجوني به أفعل وأفعل ....فهذا فقيد آخر ظمر الأسرة
الفقيد عندما أصبح الوالدان يستحيان من أولادهم هذا فقيد أظنه لن يعود
الفقيد في زمننا هي معنى الأسرة بحد ذاته فلم نعد نجتمع وفرقنا الهاتف وكل منا إختار عالمه المنعزل وأناس آخرون فضلناهم على أهالينا لما؟....لأن لا أهل لهم الوقت ليسمعونا وإن سمعونا فلا أذن تسمع ولا عين ترى.....
أبحث معكم عن فقيد هام صلة الرحم خرجت ولم تعد كانت ترتدي لباس الحب والمودة والقلب الطيب والحنون كل أخ حنون على أخته والأخت على أخيها فمن رآها يبلغني
من هو فقيدكم في مجتمعنا الجزائري ...او فقيدكم في أسركم أو حول محيطكم
ترى هل حان الوقت لنقول على الدنيا السلام
نورتم صفحتي وشكرا