فرصة

ا

امير الصحراءdz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 نوفمبر 2021
المشاركات
37
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
لايوجد شئ اسمه فرصة لاتعوض
الفرص دائما موجودة...
وإذا فاتك شئ كل مافي الامر انه غير مقدر لك
ولا يوجد شي اسمه انسان مابتكرر،الرائعون كثيرون...
فلا توقف حياتك
ولا يوجد شي اسمه طريق بإتجاه لارجعة عنه
تستطيع ان تتوقف وتغير اتجاهك اذا اردت
لاشئ اسمه فاتني القطار لأنك تستطيع ان تأخذ القطار الذي يليه
لاشي اسمه انا كبرت خلص،عمرك هو ماتشعر به وليس بعدد السنين
لاشي اسمه راحت علينا
انت من يختار التوقف او الاستمرار .فلا ترهق نفسك بحسرات على مافتك ولاتسمح لااحد ان يقنعك انك عالق في وضع ما
نعم الامسى ولى
وغدا يوم جديد
فلا تطل النظر للوراء
 
بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
237
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
  • الناجحون هم فقط من يثقون في قدراتهم على الوصول إلى النجاح.
  • فكر دوماً ما الذي يسعدك، وابتعد عن أي شيء يقلقك، وكن واثقاً من نفسك، وعندئذ تكون وضعت قدمك على أولى خطوات النجاح.
  • الكبرياء هو أن يعتز الإنسان بكرامته وعدم قبول الإهانة من أي شخص.
  • قد يدمر الغرور الشخص، ويصله إلى الهلاك.
  • لا تتفاخر بمالك أو حسبك أو جمالك، فلست أنت بصانعه.
  • التكبر ما هو إلا نقص بداخل الشخص.
  • التطاول لا يرفع جاهل، والتواضع لا شخص عاقل، لكن يرفع التواضع صاحبه، وينزل من تطاول.
  • الغرور دليل على الذل والإهانة أكثر من أنه دليل على التكبر.
  • ما تكبر أحد إلا لنقص عنده، وما تطاول إلا لضعف أحس به.
  • عمل من دون توكل على الله غرور، وتوكل من دون عمل قصور.
  • الغرور وجه من أوجه الجهل.
  • يمكن أن يحول الغرور الملائكة إلى شياطين، ويحول التواضع الرجال إلى ملائكة.
  • الشخص الذي يثق بنفسه يعلم قدره ويحترمها كما يعلم نقاط ضعفه فيقويها، أما المغرور لديه شعور أنه كامل ولا ينقصه شيء.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top