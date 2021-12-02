لايوجد شئ اسمه فرصة لاتعوض

الفرص دائما موجودة...

وإذا فاتك شئ كل مافي الامر انه غير مقدر لك

ولا يوجد شي اسمه انسان مابتكرر،الرائعون كثيرون...

فلا توقف حياتك

ولا يوجد شي اسمه طريق بإتجاه لارجعة عنه

تستطيع ان تتوقف وتغير اتجاهك اذا اردت

لاشئ اسمه فاتني القطار لأنك تستطيع ان تأخذ القطار الذي يليه

لاشي اسمه انا كبرت خلص،عمرك هو ماتشعر به وليس بعدد السنين

لاشي اسمه راحت علينا

انت من يختار التوقف او الاستمرار .فلا ترهق نفسك بحسرات على مافتك ولاتسمح لااحد ان يقنعك انك عالق في وضع ما

نعم الامسى ولى

وغدا يوم جديد

فلا تطل النظر للوراء