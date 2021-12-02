انت قلبي فلا تخف واجب هل تحبه

والى الان لا يزال نابضا فيك حبه

لست قلبي اذا انما انت قلبه

كيف يا قلبي ترتضي طعم الفراق في خشوع

وتداري شوقك في رداء من دموع

لست قلبي انما خنجر انت بين الضلوع

او تدري بما جرى او تدري دمي جرى

اخذ قلبي وروحي ولم يترك طعما للورى

فدونك يا غالي المقام

دمعتي ذاب جفنها وبسمتي ما لها شفاه

دمرني بعدك فعد رجاءا

دمرتني يا قلبي لانك يوما احببته

واى الان مازال ينبض فيك حبه

اذا لست قلبي انما انت قلبه