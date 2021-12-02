لست قلبي اذا

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
238
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
انت قلبي فلا تخف واجب هل تحبه
والى الان لا يزال نابضا فيك حبه
لست قلبي اذا انما انت قلبه
كيف يا قلبي ترتضي طعم الفراق في خشوع
وتداري شوقك في رداء من دموع
لست قلبي انما خنجر انت بين الضلوع
او تدري بما جرى او تدري دمي جرى
اخذ قلبي وروحي ولم يترك طعما للورى
فدونك يا غالي المقام
دمعتي ذاب جفنها وبسمتي ما لها شفاه
دمرني بعدك فعد رجاءا
دمرتني يا قلبي لانك يوما احببته
واى الان مازال ينبض فيك حبه
اذا لست قلبي انما انت قلبه
 
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