اصدقائي الاعزاء

قال بيسان بيبا: أسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيئ أن يجعل لي ولكم صحة تامة وبركة دائمة ويكفينا وإياكم كل هامة وأن يحفظنا من كل عين لامه ويشملنا بكريم عفوه وجميل ثوابه وغفرانه جمعة مباركة لكم أصدقائي.

يا رب العرش العظيم يا من انت على كل شيئ قدير فرج عن المهمومين همهم وأقضي اللهم حوائجهم واستبدل أحزانهم بسعادة لا تنتهي جمعة مباركة أصدقائي.

احبتي اصدقائي، جمعة طيبه اتمناها لكم جميعا، حفظكم الله من كل سوء و رزقكم من حيث لا تعلمون، ومدكم بالصحة والعافية و راحة البال، اللهم ازرع في قلوبنا الامل والسعادة والسكينة.

جمعتكم مباركة اصدقائي اللهم إنا نسألك سعادة تملأ الفؤاد وأمان يعانق الروح وفرحة لم تكن في الحسبان.

اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وبهجة اللحظات وتيسير الصعوبات وجميلة عفوك غاية المطلوب جمعة مباركة اصدقائي.

طيب الله جمعتكم بالقران وأنار الله دربكم بنور الرحمن وحفظنا وإياكم من شر كل انس وشيطان جمعه مباركة أصدقائي الأعزاء.

أجعلها يالله جمعة جامعة لنا من الخيرات ما تسعد بها نفوسنا ومن البشائر ما تطيب بها جروحنا ومن المسرات ما تسر بها قلوبنا فأنت الكريم الذي لا يبخل والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيئ جمعة طيبة اصدقائي.

نور الله قلبكم بذكره ورزقكم حبه وأعانكم على طاعته وأكرمكم بجنته وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل جمعتكم مباركة اصدقائي.

اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبآ في كل خير تقسمه وفي كل نور تنشره وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه جمعة مباركة اصدقائي.

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء اللهم املأ قلوبنا بحبك واغمرنا برضاك واجعلنا من أحبابك يا حي يا قيوم. إضغط للتوسيع...

اللهم آمين يا رب العالمين اجمعينجزاك الله خيرا اختي جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعينربي يحفظك و يسترك وويفرحك ان شاء الله و يسهل ليك أمورك ان شاء اللهلا تنسني من دعاءك في هذا اليوم المبارك ان شاء اللهصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلم