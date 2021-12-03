دعوة سورة الفيل لهلاك الظالم

اللهم يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن الجن والسحرة ظلموني وأساؤوا إليّ ولا يشهد بذلك غيرك اللهم أنت مالكهم فأهلكهم اللهم سربلهم سربال الهوان اللهم قمِّصهم قميص الردى اللهم اقصفهم ست مرات اللهم اخفضهم مرتين. -فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ - اللهم كِلَّ سلاحهم واضرب وجوههم ومزقهم تمزيق الرياح للجراد اللهم فُتَّهم فتاً وحُتَّهم حتاً واجعل أمرهم شتاً اللهم أطفئ نارهم وشِلَّ إرادتهم اللهم جردهم من حولهم وقوَّتهم وسلطهم على أنفسهم اللهم سلِّط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين - وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ - - وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ - - قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا - - وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا - - تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا - - لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - - وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا - - وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا - - فَانتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ - - وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ - - جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ - بسم الله قاصم كل جبار عنيد وهازم كل شيطان مريد أعوذ بالله منك 3 مرات ثم ألعنك بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والقمر إذا اتسق وبالعليِّ وما خلق - قل أعوذ برب الفلق الخ 3 مرات - ومن شر ابليس وجنوده ومردته وأعوانه اذكركم بالسقف ومن بناه وبالطور ومن أرساه وبالكرسي ومن سواه وبالعرش ومن أعلاه وبالنجوم الثاقبة والأقسام الالهية والدعوات الربانية والآيات القرآنية والفيوضات النورانية وبنور النور ، وبما غشي موسى علىجبل الطور فخر موسى صعِقاً فتدكدك الجبل من هيبته فصار هباءً منثوراً وبالصيحة الكبرى وبالزجرة العظمى وبمن نادى موسى إنني أنا الله رب العالمين أزْجُر الصادر والوارد من الملاعين بمحصَّناتٍ حجوبية حَجَبْتُ كل كائد ومعاند وصَخْبٍ صاخب وصرفته عنا. عَزَمْتُ على كل من قام وقعد وأُقْسم بـ * قل هو الله أحد * الخ 3 مرات- قطعت عنكم كل احساس بـ - قل أعوذ برب الناس .... الخ 3 مرات - إذا زلزلت الأرض زلزالها ... الخ - بسم الله الشافي .. بسم الله الكافي .. بسم الله المعافي .. بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ..3 مرات اللهم إني أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي واستودعك ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا فسبحان الله الذي لا تضيع الودائع عنده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ويختم بسورة الفاتحة