طريقة رائعة لتبييض الملابس بدون غليان وتبييض

من الممكن تجديد الكتان القديم المصنوع من الأقمشة الرقيقة ، والتخلص من البقع على الملابس ، واستعادة المظهر السابق للمناشف المغسولة حتى بدون البودرة والتبييض.



ليس عليك أن تغليها أيضًا. مع هذه المهمة التي تبدو غير قابلة للحل ، يمكنك بسهولة التعامل مع مساعدة أداة الميزانية محلية الصنع.



والنتيجة هي ببساطة ممتازة ، وهذا بشرط أن تكون جميع المكونات متوفرة ومضمونة في المخزون لكل ربة منزل ، ويتكيف المنتج نفسه مع البقع من مختلف الأصول.

تكوين العلاج المعجزة:​ ماء

صابون غسيل

رماد الصودا

أمونيا



مقابل 5 لترات من الماء الساخن (درجة حرارة لا تقل عن 80 درجة مئوية) أضف 3 ملاعق كبيرة من صابون الغسيل المبشور أو السائل ، اتركه يذوب ، ثم أضف 2 ملعقة كبيرة. ملاعق كبيرة من الصودا و 2-3 ملاعق كبيرة. ملاعق كبيرة من الأمونيا.

إذا لم تكن هناك بقع مستعصية على الغسيل ، فيمكنك تحديد نفسك بالملاعق الثانية. ملاعق كبيرة من الأمونيا. نقوم بغمر الغسيل في الحاوية المحددة ، ثم نغطيه بغطاء ونتركه بمفرده حتى يبرد تمامًا.



بعد 3-4 ساعات ، نخرج الأشياء من المحلول ونرسلها إلى الغسالة. نغسل كالمعتاد مع إضافة مسحوق الكتان الأبيض.



معجب بالنتيجة! تم تحديث الملابس الداخلية ، ولم تعد المنشفة تبدو مغسولة ، ولا يوجد أي أثر للشحوم وبقع الطلاء على الملابس.