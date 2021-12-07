إفتتاح التليطون .....من أول المتبرعون

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أهلا وسهلا بكم مجددا في موضوعي ...
اليوم لدين حنبة تبرعات و أتمنى من الجميع المشارك. في
تيليطون اللمة.....تبرعوا من فضلكم
لكن التبرع اليوم ليس أموال أو ملابس قديمة أو أغطية وأفرشة ....
تبرعنا اليوم معنوي نريد أن نجمع كل مة لم تعد لنا حاجة به في حياتنا ومجتمعنا وذهنياتنا ....أفكارنا السلبية .....أخطاء مررنا بها لا نىيد أن تتككرى ...قد تسألونيي إذن بما أنها أشياء لم تعد مهمة بحياتنا لما نتبرع بها ولمن....؟ الحقيقة سؤال ذكي اذن لأخبركم
طبعا تعلمون جيدا بعلم أو فعل او لا ادري تقنية تسمى إعادة التدوير أو من ممكن من كل شيء يمكن صناعة شيء آخر ...إذن لنقوم بإعادة تدوير وصناعة هاته السلبيات .....
باب التبرع قد أفتتح البداية كأول متبرعة وهي أنا ....
سوف أتبرع بآخر عشرون سنة من حياتي ...عمر بأكمله ...حياتي البائسة والجميلة بمرها ذكرياتي أحلامي البسيطة.... التفاؤل الذي خذلني وأوهمني لسنوات لغد افضل سوف أتبرع بكم لمن .....لأولئك لللذين لا بحمدون الله لا نعمه عليهم ...أهديكم لمن يظنون أنهم بأموالهم سوف يشترون الصحة ....سوف أتبرع لتعيدو تدوير حياة إنس وتعيشوها انتم لتجربو معنى الوجع ....
سأتبرع بصلة رحم ميتة... كيف لإنسان أن يتبرع بميت؟... سأخبركم لأن في كل عوائلنا نجد لديهم عشق للغريب برحمون الغريب ولا يرحمون بعضهم البعض ....
سأتبرع يأنوثتي وان بقي متها ما يصلح بعد نحت السنين ...أنوثة سلبت في مجتمع لتهدى لنوع ما يصح أن نسميهم ذكور لم اعد اريدها هنيئا لكم بلون شعري ونوع ملابسي وطلاء أضافري ونوع مكياجي ورقة صوتي ورشاقتي هههه تبرعو لي ببعض رجولتكم الصوت الخشن واليد الخشنة الملمس ومشية الأسد التي تحولت الى مشية فيفي الرقاصة ...
يكفي مرام دعي فرص للآخرون ليتبرعوا ...
تفضلوا ابوال التبرع في اللمة مفتوحة أتمنى توافد المتبرعون. ....
دمت يا مجتمعي رائع شكرا اكم
أهلا وسهلا بكم مجددا في موضوعي ...
اليوم لدين حنبة تبرعات و أتمنى من الجميع المشارك. في
تيليطون اللمة.....تبرعوا من فضلكم
لكن التبرع اليوم ليس أموال أو ملابس قديمة أو أغطية وأفرشة ....
تبرعنا اليوم معنوي نريد أن نجمع كل مة لم تعد لنا حاجة به في حياتنا ومجتمعنا وذهنياتنا ....أفكارنا السلبية .....أخطاء مررنا بها لا نىيد أن تتككرى ...قد تسألونيي إذن بما أنها أشياء لم تعد مهمة بحياتنا لما نتبرع بها ولمن....؟ الحقيقة سؤال ذكي اذن لأخبركم
طبعا تعلمون جيدا بعلم أو فعل او لا ادري تقنية تسمى إعادة التدوير أو من ممكن من كل شيء يمكن صناعة شيء آخر ...إذن لنقوم بإعادة تدوير وصناعة هاته السلبيات .....
باب التبرع قد أفتتح البداية كأول متبرعة وهي أنا ....
سوف أتبرع بآخر عشرون سنة من حياتي ...عمر بأكمله ...حياتي البائسة والجميلة بمرها ذكرياتي أحلامي البسيطة.... التفاؤل الذي خذلني وأوهمني لسنوات لغد افضل سوف أتبرع بكم لمن .....لأولئك لللذين لا بحمدون الله لا نعمه عليهم ...أهديكم لمن يظنون أنهم بأموالهم سوف يشترون الصحة ....سوف أتبرع لتعيدو تدوير حياة إنس وتعيشوها انتم لتجربو معنى الوجع ....
سأتبرع بصلة رحم ميتة... كيف لإنسان أن يتبرع بميت؟... سأخبركم لأن في كل عوائلنا نجد لديهم عشق للغريب برحمون الغريب ولا يرحمون بعضهم البعض ....
سأتبرع يأنوثتي وان بقي متها ما يصلح بعد نحت السنين ...أنوثة سلبت في مجتمع لتهدى لنوع ما يصح أن نسميهم ذكور لم اعد اريدها هنيئا لكم بلون شعري ونوع ملابسي وطلاء أضافري ونوع مكياجي ورقة صوتي ورشاقتي هههه تبرعو لي ببعض رجولتكم الصوت الخشن واليد الخشنة الملمس ومشية الأسد التي تحولت الى مشية فيفي الرقاصة ...
يكفي مرام دعي فرص للآخرون ليتبرعوا ...
تفضلوا ابوال التبرع في اللمة مفتوحة أتمنى توافد المتبرعون. ....
دمت يا مجتمعي رائع شكرا اكم