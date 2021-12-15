إذا تزوجت المرأة المسلمة برجلٍ كافر وهي تعلم ذلك فهل تكفر بهذا الفعل؟

Ma$Ter

Ma$Ter

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إذا تزوجت المرأة المسلمة برجلٍ كافر وهي تعلم ذلك فهل تكفر بهذا الفعل؟
السؤال:
إذا تزوجت المرأة المسلمة برجلٍ كافر وهي تعلم ذلك فهل تكفر بهذا الفعل؟
الجَوَابُ:
لا ما تكفر بس ما يصح العقد، العقد غير صحيح، نعم، إلا إذا قالت هذا حلال إذا استحلت زواج المسلمة من كافر قالت حلال تكفر بذلك.
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فتاوى- الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب
 
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