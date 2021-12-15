إذا تزوجت المرأة المسلمة برجلٍ كافر وهي تعلم ذلك فهل تكفر بهذا الفعل؟

السؤال

إذا تزوجت المرأة المسلمة برجلٍ كافر وهي تعلم ذلك فهل تكفر بهذا الفعل؟

الجَوَابُ

لا ما تكفر بس ما يصح العقد، العقد غير صحيح، نعم، إلا إذا قالت هذا حلال إذا استحلت زواج المسلمة من كافر قالت حلال تكفر بذلك.

فتاوى- الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب