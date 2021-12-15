بعض الأعشاب و تسميتها بلهجتنا

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الأميرة بلقيس

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 ديسمبر 2021
المشاركات
30
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
في أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
إكليل الجل: اليازير أو الحلحال
الزعتر: زعتر
بابونج: تيغنطست tigentest
الشمر : زريعة البسباس حبة حلاوة
المردقوش : البردقوش
الشبت : أوراق البسباس
المريمية : السالمية
حبة البركة : السانوج
السمسم : الجلجلان
ورق سيدنا موسى : الرند : ورق الغار
الكمأ: الترفاس
السذاب : الفيجل
 
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