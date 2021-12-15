بعض الأعشاب و تسميتها بلهجتنا

الأميرة بلقيس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 30
- النقاط
- 3
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- في أرض الله الواسعة
- الجنس
- أنثى
إكليل الجل: اليازير أو الحلحال
الزعتر: زعتر
بابونج: تيغنطست tigentest
الشمر : زريعة البسباس حبة حلاوة
المردقوش : البردقوش
الشبت : أوراق البسباس
المريمية : السالمية
حبة البركة : السانوج
السمسم : الجلجلان
ورق سيدنا موسى : الرند : ورق الغار
الكمأ: الترفاس
السذاب : الفيجل
الزعتر: زعتر
بابونج: تيغنطست tigentest
الشمر : زريعة البسباس حبة حلاوة
المردقوش : البردقوش
الشبت : أوراق البسباس
المريمية : السالمية
حبة البركة : السانوج
السمسم : الجلجلان
ورق سيدنا موسى : الرند : ورق الغار
الكمأ: الترفاس
السذاب : الفيجل