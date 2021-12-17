جديد المنتخب الجزائري ( FIFA ARAB CUP - QATAR 2021 )

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,759
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
في هدا الموضوع سوف نضع إن شاء الله كل ما يتعلق.. بـ/ جديــــــــــــد: المنتخب الوطني الجزائري
في بطولة كأس العرب لكرة القدم

FIFA ARAB CUP - QATAR 2021


( سواء ما تعلق بـ: مواعيد إجراء المباريات أو نتائجها - أو ما يتم تداوله من أخبار المنتخب عموما أو لاعبي المنتخب كل على حدا )

كما ... نوضع الفيديوهات والصور الترفيهيــــــة المتداولة بهدا الشأن على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.. وحتى نهاية الدورة إن شاء الله

maxresdefault.jpg
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,759
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
سيواجه محاربي الصحراء في نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل عند الساعة الرابعة 16:00 مساء بتوقيت الجزائر ، على ميدان ملعب البيت في الدوحة ، منتخب نسور قرطاج الذي تأخل بدوره على حساب المنتخب المصري.

في نفس الأمسية ، يتواجه منتخبا قطر ومصر ، في المباراة الترتيبية ، على ملعب 974 عند الساعة الحادية عشر 11:00 بتوقيت الجزائر ، لتحديد صاحب المركز الثالث في الدورة.
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,759
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
أضحك من قلبك مع بلايلي "واش راه يقول مع الصحافيين عندما سألوه" 😂😂😂

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top