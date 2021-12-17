جديد المنتخب الجزائري ( FIFA ARAB CUP - QATAR 2021 )

في هدا الموضوع سوف نضع إن شاء الله كل ما يتعلق.. بـ/ جديــــــــــــد: المنتخب الوطني الجزائري

في بطولة كأس العرب لكرة القدم

FIFA ARAB CUP - QATAR 2021

( سواء ما تعلق بـ: مواعيد إجراء المباريات أو نتائجها - أو ما يتم تداوله من أخبار المنتخب عموما أو لاعبي المنتخب كل على حدا )

كما ...