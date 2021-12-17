جديد المنتخب الجزائري ( FIFA ARAB CUP - QATAR 2021 )

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,759
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
في هدا الموضوع سوف نضع إن شاء الله كل ما يتعلق.. بـ/ جديــــــــــــد: المنتخب الوطني الجزائري
في بطولة كأس العرب لكرة القدم
FIFA ARAB CUP - QATAR 2021
( سواء ما تعلق بـ: مواعيد إجراء المباريات أو نتائجها - أو ما يتم تداوله من أخبار المنتخب عموما أو لاعبي المنتخب كل على حدا )
كما ... نوضع الفيديوهات والصور الترفيهيــــــة المتداولة بهدا الشأن على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.. وحتى نهاية الدورة إن شاء الله
في بطولة كأس العرب لكرة القدم
FIFA ARAB CUP - QATAR 2021
( سواء ما تعلق بـ: مواعيد إجراء المباريات أو نتائجها - أو ما يتم تداوله من أخبار المنتخب عموما أو لاعبي المنتخب كل على حدا )
كما ... نوضع الفيديوهات والصور الترفيهيــــــة المتداولة بهدا الشأن على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.. وحتى نهاية الدورة إن شاء الله