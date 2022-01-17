ســــــــر -أسباب خسارة المنتخب الجزائري أمام نظيره الغيني !!؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

الإخوة الاعضاء والزوار

مرحبا بكم

كما لاحظنا جميـعََا .. خلال الساعات الماضية

الخسارة القاسية للمنتخب الجزائري لكرة القدم ضد نظيره (منتخب غينيا الإستوائية)

خسارة أوقفت ..سلسلة السيــر نحو:__أكبر عدد مبارايات دولية بدون هزائم ..اللقب الدي يحتفظ به المنتخب الإيطالي بـ عدد 37مبارت ..(وكان المنتخب الجزائري ..قريب جدا من الوصول الى تحطيم هدا الرقم بـ عدد 35 مبارة............ ولكن سارت الأمور عكس دالك )



______( و على الرغم أن هداااا الرقم.. هو مجرد تحفيز معنــــــــوي لا أكثر ولا أقل!.... تبقى المنافسة الآن أهم منه بكثيييير . )_______



كما صعبت خسارة مقابلة البارحة أما الفريق الغيني... صعبت المأمورية كثيرا أمام الفريق الجزائري __من أجل التأهـــــــل إلى الدور الثـاني==== في هاته الدورة

(دورة كأس افريقيا -الكاميرون 2021 )



حيث أصبح لزاما على المنتخب الجزائري___الفوووز على نظيره -كوديفوار_ إدا أراد المرور ..إلى الدور الثاني من هده المنافسة الكروية

وعليه انتضار نتائج الخصوم أيضا.. تبعََا لبعض الحسابات التقنية .



( بالمختصر - الموقف صعب )



وكدالك المنتخب الإيفواري ... منتخب لديه مؤهلات كبيرة وهو منتخب قوي ( مرشح للقب من العديد من الأوساط الرياضية ) !

////////// ///////////// /////////////////

هدا ما يدفعنا إلى تحليل أسباب خسارة المنتخب الجزائري... متجردين من أي عواطف أو عصبية ( لا تسمن ولا تغني من جوع )

والسؤال هنا ؟



ماهي الأسباب الحقيقة لخسارة المنتخب الجزائري:: ( الظاهرة والخفيـــــــــــــة ) ... !!؟

وقبل داااااااااالك أود التنويه هنـــــــا / أن الهدف من هدا التحليـــــل .. ::

وكشف ودكر الأسباب ... ليس من اجل الإنتقاد ............. بل من أجل وضع اليد على الجـرح ومعاااااااااااالجة الخلل = للتمكن من التقدم إلى الأمام إن شاء الله

( وفي الأخير من يستافدو ماديا هم اللاعبين والمدرب.. وأما نحن يكفينا النصر المعنوي ) .

في تحليلـي الأسباب هي كـ التــــــــــالي:



أولا/ الأسباب الظاهرة:

أ/ أسباب طبيعية متوقعة___ من قبـــــــــــل_______في المنافسات الكروية الإفريقية المتخلفــــــة_!:

1- سوء أرضيات الملاعب +الحرارة والرطوبة + ظاهررررة تضييع الوقت من طرف اللاعبين الأفارقة عند سقوطهم على أرضية الملعب.... بتواااااااااااطئ من بعض الحكااااااام + رشووة بعض الحكاااااام بطريقة مباشرة أو غير مباااشرة .





ب/ أسباب تتعلق بحنكة المدرب (والفريق التقني والطبي المرافق له):

حيث لاحظنا الحضور البدني الجيد للاعبين .... ولكن لم نلاحظ الحضووور النفسي (حيث لاحظنا نرفزة العديد من اللاعبين في الدقائق الأولى من المبارات) وهدا يدل على عدم الحضيــــــــــر النفسي الجيد للاعبين ....بالخصوص عند تعادلهم في المبارة الاولى _كانت هزة نفسيبة لديهم_ وكان يجب معالجتها ..... وهدا امر هااااااااام جدا

وهدا الدي صعب التركيز التقنــــــي في اللعب (سواء من ناحية بناء اللعب) أو ( من ناحية التسجيــــــــــــــــل ) حيث لاحظنا تضييع الكثير من الفرص............ التي يمكن للاعب أن يسجلها فقط ادا كان مركز مع اللعب وغير مشوش وهادئ .





جـ/ بدى لي خضوع المدرب.. للضغط الغير مباشر عليه.. (بالخصوص من قبل الإعلام) ... بعض من اللاعبين القدامى ممن فقدو بريقهم ولم يعودو يستطيعو تقديم ..ماكانو يقدموه من قبل..................... (لدالك وجب على المدرب تحمل مسؤوليته الكاملة... بإدخال اللاعبين الأكفاااء حتى لو كانو جدد )

المهم الفـــــوز ةلا يهم حتى الأداء في هكدا حالاااات .

ثانيا/ الأسباب الخفية ::

ونقولها بكل أسف... الدي يجري هي مجرد "_____مسابقة لكرة القدم ____" لا اكثر ولا اقل !

ولكن بعض حكام الدول الفاشليـن والحاقدين والمتخلفيــــن .. ومعهم المتآمريــــــــــن (وبالخصوص التآمر ضد الجزائـر- للعديد من الأسباب كلكم تعرفونها)



يستعملــــــــون "السحر في لعبة كرة القدم والعياد بالله"..

بمعنى آخر (هناك لاعبين غير مرئيين) داخلين في اللعبة (هناك من في المرمى وهناك من يدهب لارجل اللاعب الدي يريد التسديد وهناك وهناك..الخ



(وهدا صعب اثباته ماديا... لدالك وجب اخد الاحتياط في هده المسألة بالتحصين اللازم- "واجراءات حماية اقوى من المشعودين في هده المسألة")



يعني بالمختصر نحنا "ما اخدناها لا بالكفر ولا بالايمان ههههههههه"

جايين وسط هههههههه

///////////// ///////////// ///////////////



لدالك.. من وجهة نظري: أختم تحليلي المتواضع هدا بالقووول::



ادا لم يتم اصلاح ما دكرت من خلل أعلاه .. في الأيام المتبقية ... وقبل خوض المبارة الثالثة ( والتي تعتبر من ناحية لعب كرة القدم .. نهائي مصغر قبل الأوان بين الجزائر وكوديفوار )



ادا لم يتم اصلاح الخلل..... لا تنتظرو الفوز ابدا........

وعليكم انتظار مسابقة كأس العالم بعد اشهر

//////////// ///////////// /////////////

By:

:

Golden