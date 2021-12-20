هل تعلم من هو من مخترع الانترنت

سرعة إرسال المعلومات وسهولة نقلها .

يعتبر محفظة متنقلة للمعلومات الشخصية .

وجود وسائط عديدة ومتنوعة .

التمكن من التواصل مع الآخرين ف أي زمن ومكان .

سهولة البحث عن المعلومة.

التمكن من الشراء من خلال الانترنت .

التسويق لمنتج أو خدمة والوصول الى عملاء جدد .

يمكن استخدام الانترنت كوسيلة تجارية من خلال انشاء مواقع الكترونية توفر خدمة معينة .

يعتبر الانترنت وسيلة ترفيه حيث يمكن للشخص الدخول الى مواقع العاب او فيديو او الاستماع للأغاني من خلاله .

لا بد وأنك اكتشفت أن الحياة وبما فيها من متابعة للأحوال الجوية من أعاصير وفيضانات وبراكين,وحركة السير من قطارات وسيارات, وحتى الحركة البحرية للسفن وغيرها,وكل حياتنا الماليه والإقتصادية وحتى الأجتماعية والكثير من الأمور الحياتيه لايمكن أن تسير بنسق ودقة إلا بوجود الإنترنت ….. ومع كل هذا من له الفضل العظيم علينا بوجود الإنترنت ؟؟تيم بيرنرز لي ….. ولد في لندن عام 1955م وتخرج من جامعة اكسفورد. وقضى سنتين بالعمل مع شركة بليسي للاتّصالات السلكيّة واللاسلكيّة,ومن بعدهاعمل في قسم نظم المبادلات التجارية وسباقات الرّسائل وتكنولوجيا شفرة التّعرّف.إلى حين ذلك وفي عام 1989م اقترح مشروع لغة تعليم النص المترابط أو ما يدعى بالنص العالمي المترابط، وهو ما عُرف فيما بعد بالشبكة العالمية World Wide Web، و وضع أسس أول برنامج مستقل لتصفح إنترنت.وتم اكتشافه للإنترنت في معهد سيرن في عام 1991م, وحصل على جائزة الألفية الأولى والأكبر للتكنولوجيا التي قدمت من قبل مؤسسة جائزة ‏ ‏التكنولوجيا الفنلندية في هلسنكي, والتي كانت عبارة عن مليون يورو,محققاَ بذلك أهم شرط بالجائزة وهو تحسين حياة البشر بشكل مباشر .وفي 1994 انضم تيم إلى مختبر علوم الكمبيوترفي معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا كمدير لمنطمة W3C ، ومع الفرق العاملة في معهد ماساشوسيتس وINRIA في فرنسا أخذت المجموعة تتحقق من إمكانية الويب الكاملة، لضمان استقراره وعمله الجيد والسريع والتحولات الجديدة لاستعماله اللغوي.وقد قام باختراعه هذا بربط الناس مع بعضهم بهذه الشبكة العالمية ,ليجعل العالم قرية صغيرة يتناقل الناس أخبارهم ويتعرفوا على ثقافات غيرهم من بلدان عربية وغربيه,وليسهل علينا كثير من الجهد واختصر الكثير من الوقت باختراعه ربما يكون الأروع في حياة البشرية أجمع .للإنترنت فوائد كثيرة منها :“ولا يقتصر الانترنت فقط على الايجابيات والفوائد بل له سلبيات كثيرة ايضاً وهو استخدام ميزاته بأمور سيئة وخاطئة”.