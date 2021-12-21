imadom
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 ماي 2017
- المشاركات
- 501
- النقاط
- 517
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- dz
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 200€ بايسيرا كاملا
المصدر : اعمال حرة
-يباع المبلغ كاملا لا داعي للاحراج
ملاحظات:
-يباع المبلغ كاملا لا داعي للاحراج
-لا توجد عمولة في الإرسال
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.
تنبيهات:
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بيع مبلغ 200€ بايسيرا كاملا
المصدر : اعمال حرة
-يباع المبلغ كاملا لا داعي للاحراج
ملاحظات:
-يباع المبلغ كاملا لا داعي للاحراج
-لا توجد عمولة في الإرسال
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.
تنبيهات:
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء