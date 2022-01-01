أنماط النصوص من إعدادي 📝📌

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية


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أنماط النصوص في التعليم المتوسط في الجزائر ستة هي السرد و الوصف و الحوار و التوجيه و الحجاج و التفسير، نبيّن لكم في هذا الموضوع مؤشرات و مميزات هذه الأنماط.

النمط: هو الطريقة الفنية المستعملة في كتابة نص ما.

أترككم مع ملخص يسهل تحميله
من إعدادي راجية من الله لكم الإستفادة و النجاح

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بالتوفيق
🌹



 
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