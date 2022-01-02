تكريم المتميزين في منتديات التعليم الثانوي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,271
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
بسم الله 01.png





الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

ها نحن اليوم أمام تكريم عضوة نشيطة
فراشة المنتدى التعليمي
@شيماء شوشيشا

بوسام
وسام-التعليم-الثانوي.gif


نظير مجهوداتك
آملين لك كل النجاح و التوفيق

امان الله 1.png
 
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