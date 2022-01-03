طبخة بدون عنوان كيفاه تسموها ؟

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

اليوم مع طبخة جديدة غير مكلفة
سهلة للتحضير
اترككم مع الوصفة

فلفل احمر نقوم بغسله
و تقطيره

IMG_20181101_102451.jpg

ثم نقطعا و ننزع الزريعة لي فالوسط

IMG_20181101_102424.jpgIMG_20181101_101745.jpg

بعدها نقطعه كما في الصورة كاين لي يفضل شكل المربعات

IMG_20181101_103234.jpg

بعدها نضيفه للبصل لي كنت قطعتها ووضعته على نار هادئة مع شوية زيت

IMG_20181101_101737.jpg

نخليه طيب مع الفلفل

ونضيف حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة منزوعة القشرة
و بعدما تنظج نضيفلها 4 بيضات

IMG_20181101_103731.jpg

وهذا شكله النهائي

IMG_20181101_125012.jpg

شهية طيبة
الى الملتقى....
 
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