طبخة بدون عنوان كيفاه تسموها ؟

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 8,282
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
اليوم مع طبخة جديدة غير مكلفة
سهلة للتحضير
اترككم مع الوصفة
فلفل احمر نقوم بغسله
و تقطيره
ثم نقطعا و ننزع الزريعة لي فالوسط
بعدها نقطعه كما في الصورة كاين لي يفضل شكل المربعات
بعدها نضيفه للبصل لي كنت قطعتها ووضعته على نار هادئة مع شوية زيت
نخليه طيب مع الفلفل
ونضيف حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة منزوعة القشرة
و بعدما تنظج نضيفلها 4 بيضات
وهذا شكله النهائي
شهية طيبة
الى الملتقى....